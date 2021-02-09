Hacker Su Şebekesini Hacklemeye Çalıştı: Amacı ise Yok Artık Dedirtti

Amerika'nın Florida eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Hacker şehrin su arıtma sistemini hackleme girişiminde bulundu. Peki ama hacker bunu neden yaptı?

Hacker Su Artırma Sistemini Neden Hackledi?

Yetkililer, bir hackerın Cuma günü Florida, Oldsmar'daki su arıtma sistemine erişim sağladığını ve şehrin suyundaki sodyum hidroksit seviyelerini çalıştığını söyledi. Olay Cuma günü, bir operatörün izinsiz girişi fark etmesi ve bilgisayar korsanının sisteme uzaktan erişimini izlemesi üzerine meydana geldi.

Şerif Bob Gualtieri'ye göre, bilgisayar korsanı sodyum hidroksit seviyesini normal seviyesinin 100 katından fazla ayarladı. Sodyum hidroksit seviyesini normal seviyesinin 100 katından fazla ayarlanması insanların zehirlenmesine yol açacaktı.

CNN'in aktardığı habere göre, operatör hemen seviyeyi düşürdü. Gualtieri, şehrin su kaynağında hiçbir zaman önemli bir olumsuz etki olmadığını ve halkın hiçbir zaman tehlikede olmadığını söyledi. Sisteme izinsiz ihlalin nereden yapıldığı bilinmemekte. Hackerın kimliği belirsiz.

Şerif Bob Gualtieri, Pinellas İlçesi Şerif Ofisi, FBI ve Gizli Servis'in ihlali birlikte araştırdığını söyledi. FBI'ın Tampa'daki saha ofisi, Oldsmar ve şerifin ofisi ile birlikte çalışarak soruşturmada kaynak ve yardım sunuyor.

Florida Senatörü Marco Rubio, su arıtma sisteminin hacklenmesinin ulusal güvenlik önlemi olarak ele alınmasın gerektiği ile ilgili bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu cümlelere yer verildi:

"FBI'dan Florida şehrinin su kaynağını zehirleme girişimini araştırmak için gerekli tüm yardımı sağlamasını isteyeceğim. Bu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görülmelidir."

Florida Üniversitesi Sağlık Sistemine göre sodyum hidroksit zehirlenmesinin semptomları arasında solunum güçlüğü, akciğer iltihabı, boğaz şişmesi, yemek borusu ve midenin yanması, şiddetli karın ağrısı, görme kaybı ve düşük tansiyon yer alıyor.

Zehirlenmenin uzun vadeli etkileri, zehirin sistemde ne kadar hızlı seyreltildiğine veya nötralize edildiğine bağlı olarak değişiyor. Zehir yutulduktan sonra yemek borusu ve midede hasar birkaç hafta devam edebilir. Bir ay sonra bile ölüm meydana gelebilir.

Oldsmar'daki artan seviyelerin bu semptomlardan herhangi birine yol açıp açmayacağı bilinmiyor.

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