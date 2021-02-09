Bill Gates Önümüzdeki İki Felaket Konusunda Uyardı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir röportajda dünyanın koronavirüs pandemisinden daha kötü olabilecek iki potansiyel tehlike hakkında uyarıda bulundu. Microsoft patronunun son tahmini, insanlığa yönelik en büyük tehditlerin koronavirüs dışında iklim değişikliği ve biyoterörizm olacağı yönünde.

Bill Gates'ten 2 Tehlike Hakkında Uyarı

Bill Gates, Covid-19'a benzer bir virüs potansiyeli hakkında konuştu ve insanların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Gates açıklamasında "Önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla insanı öldürürse, bunun bir savaştan çok bulaşıcı bir virüs olması muhtemeldir" cümlelerine yer verdi.

Bill Gates açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Çok sayıda solunum yolu virüsü var ve zaman zaman biri ortaya çıkacak. Solunum hastalıkları çok korkutucudur, çünkü bulaşıcı olduğunuzda hala bir uçakta, otobüste dolaşıyorsunuz."

Gates açıklaması sonrası gelecekle ilgili tahminlerini paylaştı ve şunları söyledi:

"1. İklim değişikliği. Bu gerçekleşir ise her yıl salgında sahip olduğumuzdan çok daha büyük bir ölü sayısı olur. 2. Biyo-terörizm. Zarar vermek isteyen biri bir virüs üretebilir ve bu, maliyetin bununla karşılaşma şansının şu anki gibi doğal nedenlerle ortaya çıkan salgınlardan daha fazla olduğu anlamına gelir."

Biyo-terörizm Nedir? Biyo-terörizm Ne Demek?

Vikipedia'da yer alan bilgiye göre, Biyoterörizm biyolojik ajanların kasıtlı olarak salınmasını veya yayılmasını içeren terörizmdir. Bu ajanlar bakteri, virüs, böcek, mantar veya toksindir ve biyolojik savaşta da aynı şekilde doğal olarak oluşan veya insan tarafından modifiye edilmiş bir formda olabilir.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.