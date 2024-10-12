Robot süprüge teknolojisi yaygınlaşmaya ve giderek daha fazla evde kendine yer bulmaya devam ediyor. Ancak artan popülarite bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Görünüşe göre bu endişeler pek de yersiz değil. Ecovacs'ın robot süpürgelerinde bir güvenlik açığı bulan hackerlar, robot süpürgeleri uzaktan ele geçirerek kullanıcılara küfür ettirdi. İşte detaylar!

Hacklenen Robot Süpürgeler, Kullanıcılarına Küfür Etti!

Çinli robot süpürge üreticisi Ecovacs'ın ürünleri ilginç bir olayla gündeme geldi. Özellikle ABD'deki Deebot X2 modelini kullanan kişiler birden robot süpürgelerinden küfür, ırkçı cümleler ve çeşitli hakaretler duymaya başladıklarını iddia etti. Kullanıcıların robot süpürgelerini yeniden başlatması gibi pratik çözümler de işe yaramadı.

Ülkemizde de faliyet gösteren Ecovacs cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmezken gözler sene başında yayınlanan bir rapora dikildi. Görünüşe bazı siber güvenlik uzmanları sene başında Ecovacs'e bazı kritik açıkları bildirmiş. Ancak şirket bu açıkları kapatmakta pek de etkili olmamışa benziyor.

Her ne kadar tüm bunlar şimidlik sadece iddia olsa da risk giderek artıyor. Günümüzde robot süpürgeler gelişmiş özellikler sunabilmek için pek çok farklı sensör ve teknoloji kullanıyor. Ne yazık ki hoparlör ve kamera da buna dahil. Bunlara uzaktan erişim sağlanabileceğinin düşüncesi bile endişeleri artırmaya yetiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce robot süpürgeler gerçekten güvenli mi yoksa evimize bir tehlike mi sokuyoruz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.