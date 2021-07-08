Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunları İndirmeye Sunuldu

Epic Games tarafından dağıtılacağı söylenen bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları indirmeye sunuldu. Yedi gün boyunca istediğiniz zaman kütüphaneye ekleyebileceğiniz oyunlar ile ilgili detaylar haberimizde.

Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunlarını Kaçırmayın!

Amerika menşeli yayıncı tarafından yapılan duyuru ile Bridge Constructor: The Walking Dead ve Ironcast, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar aktif olacaklar. Sonrasında ise Myst’in geliştiricilerinin ellerinden çıkan Obduction ve Offworld Trading Company oyunlarına bayrağı devredecekler. Bu haftanın oyunlarına kalıcı olarak sahip olabilmek için bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak. Gelin isterseniz aşağıdan detaylarına bir göz atalım.

Bridge Constructor: The Walking Dead

ClockStone tarafından PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X, iOS ve Android için geliştirilen ve yayıncılığı Headup Games tarafından yapılan Bridge Constructor: The Walking Dead, geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulmuştu.

Türe yeni bir soluk getirecek olan Bridge Constructor: The Walking Dead oyununda, yürüyen ölüler ve düşman bir insan topluluğuna karşı savaşan bir grup afetzedeye katılıyorsunuz. Kasvetli tabiat ve harabe yapılar boyunca köprüler ve daha başka yapılar inşa ettiğiniz oyunda, Daryl, Michonne ve Eugene gibi hayranların favorisi olan karakter ile ekip oluyor ve serinin simgesel araçları için güvenli geçitler oluşturuyorsunuz.

Bunların dışında yürüyen ölüleri ölümcül tuzaklara doğru çekmek ve afetzedelerinizi güvenli bir yere yönlendirmek için objeleri, patlayıcıları ve kapanları hareket ettirebiliyorsunuz.

Ironcast

H.G. Wells ve Jules Verne gibi yazarlardan esinlenilmiş ve 1880’li yıllarda geçen Ironcast oyununda, dev savaş makineleri ile İngilitere İmparatorluğu ile alıp veremediği olanları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Savaşlar, her turda çeşitli silah ve sistemlerinin döndüğü kaynak noktalarıyla gerçekleştiriliyor. Bahsi geçen bu noktaları, düşmanlarınızı bozguna uğratmak için mi, saldırmak için mi, yoksa set çekmek için savunma amacıyla mı kullanacağınız ise size bırakılacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.