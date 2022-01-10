Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (10 Ocak)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 10 Ocak haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (10 Ocak)

Aşağıdaki listede kullanmak istediğiniz bir uygulama buldunuz ama şu anda cihazınızda onu kullanmanız için yeterli alan yok mu? Geçici olarak bir uygulamayı silin ve cihazınızda yeterli alan açın, indirmek istediğiniz uygulamayı ücretli olmadan indirin ve ardından cihazınızdan silin. Bu şekilde uygulamayı başka bir zamanda kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Unit Converter Pro: Bu uygulama, sık sık birim dönüştürmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Fractions Math Pro: Başarılı kullanıcı arayüze sahip olan uygulama, kesirli sayılar ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilmenize olanak tanır. Ek olarak, ondalık kesirleri dönüştürebilir ve sadeleştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Xetrox - Icon Pack: Akıllı telefonunuzda yer alan uygulama simgelerinden sıkıldıysanız, bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Uygulamada çok sayıda ikon yer alıyor.

Home Workouts Gym Pro: Evde ekipmansız egzersiz yapmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri olan Home Workouts Gym Pro'nun içerisinde yer alan karın, göğüs, kol, bacak ve vücut egzersizlerini yaparak vücudunuzu geliştirebilirsiniz. Bu egzersizlerin tamamının uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Bunları yapmak için ekipmana gerek yoktur.

Livemocha: Dil öğrenmek için bir mobil uygulama arıyorsanız Livemocha'yı deneyebilirsiniz. Bu uygulama ile yabancı dil öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Merge Number Puzzle: Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynamak için bir bulmaca oyunu arıyorsanız Merge Number Puzzle isimli yapıma bir şans verebilirsiniz.

Soul Warrior Premium: Oyun esnasında karşılaşacağınız sizi öldürmeye çalışan kötü canavarların üstesinden gelmeniz ve cadının kötü emellerine ulaşmasını engellemeniz gerekiyor.

Mr Racer: Araba yarışı türündeki Mr Racer, sahip olduğu grafikler ile dikkat çekiyor. Oyunda çok oyunculu mod üzerinden diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz.

Crazy Car Imposible Stunts: Bu oyunda araba ile parkurları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan mobil oyun, başarılı bölüm tasarımlarına sahip.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Hatch: Ders veya bir proje üzerinde çalışırken odaklanma sorunu yaşıyorsanız Hatch isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada 5 ile 120 dakika arasında bir süre ayarlamanız gerekiyor ve belirttiğiniz süre zarfında uygulamadan çıkmamanız lazım.

Vintage Camera: Bu uygulama, akıllı telefonunuzun kamerasını retro fotoğraf makinesine dönüştürür.

English Words 4 Beginners: Bu uygulama, ingilizce öğrenmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır. English Words 4 Beginners sayesinde yeni İngilizce kelimeler keşfedebilir ve bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)