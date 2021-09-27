Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (27 Eylül)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 27 Eylül haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (27 Eylül)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Stylish Text: Twitter, Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında son derece şık, süslü yazı tipleri ile yazı yazmak ister misiniz? Bu uygulama, 14 benzersiz araç sağlar. 2000'den fazla emoji bulunan Stylish Text'te ayrıca karanlık mod ve normal mod arasında geçiş yapabilirsiniz. Yazıyı şekillendirmek için yapmanız gereken sadece şekillendirmek istediğiniz yazıyı yazmakla sınırlıdır.

Audio Recorder: Akıllı telefonunuzla birlikte gelen ses kaydetme uygulamasının sınırlı özellikleri ihtiyaçlarınızı karşılamıyor mu? Yeni bir uygulama kullanmak, size bu konuda yardımcı olabilir. Audio Recorder ile birbirinden canlı temalar arasından istediğinizi seçin, ses kaydedin, seçilen kayıtları yer imlerine ekleyin, M4A ve WAV formatlarında kaydedin, arka planda ses kaydı yapın ya da kaydedilen sesleri oynatın, kayıtları yeniden adlandırılın ve herhangi bir uygulamayı kullanarak hızlıca istediğiniz kişi ile paylaşın.

Snipback - Lifehacker Smart Voice Recorder Pro HD: Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde kaçırmamanız gereken başka bir uygulama da Snipback. Gelişmiş özelliklere sahip olan bu uygulama, HD kalitesinde ses kaydı yapmanıza olanak tanır. Bir ses kaydedicisi arıyorsanız Audio Recorder gibi dahili gelen bir ses kaydedicisine kıyasla çok daha gelişmiş özellikler sunan Snickback'i tercih edebilirsiniz.

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control: Bu, ekranın altındaki gezinme butonlarını özelleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Herhangi bir nedenden ötürü ekranın altındaki gezinme butonlarını kullanamıyorsanız da bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak söz konusu gezinme butonlarını gizleyebilir, gezinme panelinin simge boyutunu, arka plan rengini, simge rengini özelleştirebilirsiniz.

Qamp Pro MP3 Player: Android için iyi bir MP3 çalara ihtiyacınız varsa Pro MP3 Player'ı deneyebilirsiniz. Bu uygulama, bas arttırma gibi kullanışlı özellikler sunar. Telefonunuzda mümkün olabilecek en kaliteli şekilde müzik dinlemek istiyorsanız göz atabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Ball Reach: Denge kurma oyunlarına ilgi duyuyor musunuz? 7 seviyeden oluşan bu basit oyunda amacınız topun düşmemesi için denge kurmak ve kurduğunuz bu dengeyi korumaktır. Top eğer yere düşerse bölümü yeniden oynamanız gerekir. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var.

Peppa Pig - Theme Park: Bu, küçük çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği oyunlardan biridir. İçinde çeşitli mini oyunlar bulunuyor. Eğer küçük bir çocuğunuz varsa ona geniş kapsamlı bir oyun olan Peppa Pig'i oynatabilirsiniz.

Magnet Balls PRO: Bu oyundaki amacınız, aynı renkte olan topları vurarak onları yok etmektir. Aynı renkteki topları yok etmek için minimum 3 aynı renge sahip topun yan yana gelmesi gerekir. Klasik top patlatma oyunları ile aynı olsa da görünüm açısından daha sade bir şeyler arayanlar Magnet Balls'i tercih edebilir.

Isometric Squares: Bu bulmaca oyununda küçük karelerden daha küçük kareler yapmanız gerekiyor. Oyunda çözülmesi gereken 150'den fazla bulmaca bulunuyor. Isometric Squares, aralarından seçim yapabileceğiniz 5 farklı zorluk seviyesi sunuyor. Oyunu oynamak için internete de gerek yoktur.

Asterogue: Retro görünümlü oyunlar ilginizi çekiyor mu? Sonsuz sayıda rastgele olarak oluşturulan seviyeleri tamamlamak için mümkün olabildiğince çok çaba sarf edebileceğiniz bu oyunu oynarken nostalji yaşamamanız mümkün değildir.

Defender Legend Premium: Bu oyun, karakterlerin kilidini açmak için savaşmanız, kilidini açtığınız karakterleri geliştirmenizi gerektiriyor. Karakterleri ne kadar güçlendirirseniz rakiplerinizi yenmeniz de o kadar kolay hale gelir ama hepsinden önce bunun bir strateji oyunu olduğunu unutmayın ve adımlarınızı ona göre atın.

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game: Bu oyunda amacınız aynı nesneleri bir araya getirmektir. Magnet Balls ile aynı konsepte sahip olsa da görünüş açısından daha eğlenceli ve canlıdır.

Truth Or Dare Pro: Doğruluk mu, cesaret mi? Bu oyunu reklamsız olarak oynamak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Hills Legend: Bu oyun, korku türünü seven oyunculara hitap ediyor. Korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan yapımda bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Ürkütücü atmosfere sahip mobil oyunları seviyorsanız Hills Legends tekrar ücretli olmadan Play Store'u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Shadow Knight Premium: Aksiyon türünü seven oyunculara hitap eden Shadow Knight Premium'da yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Çok başarılı grafiklere sahip olan yapımda pek çok görev yer alıyor. Görevleri başarı ile tamamlayarak ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

HDPix: Duvar kağıdı uygulaması arayan kullanıcılar, HDPix isimli uygulamaya bir şans verebilir. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamada çok sayıda duvar kağıdı görseli yer alıyor. Uygulamadaki görsellerin sürekli olarak güncellendiği belirtiliyor. Minimal, manzara, uzay ve daha birçok türde duvar kağıtlarının yer aldığı uygulama, App Store'da 5 üzzerinden 4,7 yıldıza sahip.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Emoji Camera'da uygulama içi satın alım mevcut. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama başarılı kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Unit Converter Pro: Bu uygulama, birimleri başka birimlere dönüştürmenize yardımcı olan basit ama size zaman kazandıracak bir uygulamadır. Uygulamanın görünümü ise son derece sadedir. 5 üzerinden 4,6 puana sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Photo Widget: Bu uygulama, galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan Photo Widget'da uygulama içi satın alım yer alıyor.

Jotalicious: Alışveriş listesi hazırlamak için bir uygulama arıyorsanız Jotalicious'ı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada listeleri kolay ve pratik bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Uygulama ayrıca sesli komut kullanarak öge eklemenize de olanak tanır. Oluşturduğunuz alışveriş listelerini dışa aktarabilir ve paylaşabilirsiniz.

Scan Pro Elite: Bu uygulama sayesinde iPhone'un kamerasını kullanarak belgeleri, makbuzları, notları ve daha pek çok ögeyi tarayabilirsiniz. Taradığınız ögeleri e-posta ve sosyal medya aracılığı ile paylaşabilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan Scan Pro Elite, App Store'da 5 üzerinden 5 yıldıza sahip.

Walker Pedometer & Activity: Günde ne kadar adım attığınızı takip etmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamada widget desteği bulunuyor. Bu sayede adım sayısı, kalori gibi bilgilere göz atmak için uygulamaya girmenize gerek kalmıyor.

720s: iPhone ve iPad cihazlarda kullanılabilecek bu uygulama, aracınızın telemetri bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişmenize olanak tanır. Uygulamayı kullanmak için araca OBD-II Wi-Fi adaptörüne ihtiyacınız vardır. Aracın hızı da dahil olmak üzere pek çok bilgileri anbean takip etmek için tercih edebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)