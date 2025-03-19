Etkileyici Grafiklere Sahip Half-Life 2 RTX'in Demosu Yayınlandı!

Duyurulduğu günden itibaren büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan Half-Life 2 RTX'in demo sürümü yayınlandı. Bu mod, Valve'ın efsane oyununu etkileyici grafikler ile oynama fırsatı sunuyor.

Half-Life 2 RTX Ücretsiz Demosu Nasıl Oynanır?

Öncelikle Half-Life 2 RTX'i oynayabilmek için Half-Life 2 oyununa sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Etkileyici grafiklere sahip RTX sürümünün demosunu oynayabilmek için öncelikle Steam üzerinden Half-Life 2 RTX sayfasını görüntüleyin. Ardından "Şimdi yükle" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınızdda indirme işlemi başlayacaktır.

Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisini destekleyen sürüm için sistem gereksinimleri de paylaşıldı. Demoyu 1080p çözünürlükte, düşük ayarlarda ve 30 FPS'te oynayabilmek için en az NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel i7-8600 veya AMD Ryzen 5 3600'e ihtiyaç duyuluyor.

RTX sürümünü 1080p çözünürlükte, yüksek ayarlarda ve 60 FPS'te oynayabilmek içni en az NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartına ihtiyaç duyulyuor. İşlemci tarafında ise en az Intel i7-10700 ya da AMD Ryzen 5600 gerekiyor.

Half-Life 2 RTX Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

1080p Grafik Ayarları: Düşük

Düşük FPS: 30

30 İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 / Windows 11 (64 bit) İşlemci: Intel i7-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel i7-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 50 GB SSD

Half-Life 2 RTX Önerilen Sistem Gereksinimleri