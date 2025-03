PlayStation Plus'tan 6.285 TL Değerindeki 8 Oyun Kaldırılacak

2025 yılının nisan ayında PlayStation Plus Extra ve Premium'dan kaldırılacak oyunlar belli oldu. Abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında Kena: Bridge of Spirits dahil olmak üzere toplamda 8 adet oyun yer alıyor.

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden çok sayıda oyun kaldırılacak. Kütüphaneden kaldırılan oyunların oynanmaya devam edilebilmesi için satın alınması gerekecek.

Bu yapımlar arasında Miasma Chronicles de bulunuyor. The Bearded Ladies tarafından geliştirilen taktiksel rol yapma oyunu satışa sunulduğu dönemde çok sevilmişti. Listede ayrıca Tales of Kenzera: ZAU, Deliver Us Mars ve daha birçok oyun da yer alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre aşağıda yer alan oyunlar 15 Nisan 2025 tarihinde PlayStation Plus'ın kütüphanesinden kaldırılacak.

15 Nisan'da PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar