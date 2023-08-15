Halkbank Çöktü mü? Halkbank'ta Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Halkbank kullanıcıları son 1 saattir Halkbank sistemlerine erişim sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Halkbank çöktü mü? İşte detaylar!

Halkbank Çöktü mü? Halkbank'ta Erişim Sorunları Yaşanıyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Son dönemde mobil bankacılık uygulamalarında yaşanan sistemsel sıkıntılar devam ediyor.

Halkbank sistemlerinde yaşanan bir sıkıntı kullanıcıların mobiil bankacılık üzerinden hesaplarına erişememelerine neden oluyor.

Erişim sorunlarını derleyen DownDetector'a göre son 1 saattir Halkbank sistemlerine erişim sorunları yaşanıyor.

Halkbank Erişim Sorunu Sürüyor

Halkbank Çöktü mü? Halkbank'ta Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Halkbank tarafından henüz konuya dair resmî bir açıklama olmasa da kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasına girdiklerinde "Servis bağlantısında bir hata oluştu. Sorun, sistem ayarından veya diğer internet araçlarından kaynaklanıyor olabilir." ifadesi bulunan bir hatayla karşılaşıyor.

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