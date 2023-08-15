Halkbank Çöktü mü? Halkbank'ta Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Son dönemde mobil bankacılık uygulamalarında yaşanan sistemsel sıkıntılar devam ediyor.

Halkbank sistemlerinde yaşanan bir sıkıntı kullanıcıların mobiil bankacılık üzerinden hesaplarına erişememelerine neden oluyor.

Erişim sorunlarını derleyen DownDetector'a göre son 1 saattir Halkbank sistemlerine erişim sorunları yaşanıyor.

Halkbank Erişim Sorunu Sürüyor

Halkbank tarafından henüz konuya dair resmî bir açıklama olmasa da kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasına girdiklerinde "Servis bağlantısında bir hata oluştu. Sorun, sistem ayarından veya diğer internet araçlarından kaynaklanıyor olabilir." ifadesi bulunan bir hatayla karşılaşıyor.

Reklama vereceğiniz onca parayı mobil altyapınıza harcayın. Her ayın 15inde aynı sıkıntı. Yine çöktünüz.#halkbank pic.twitter.com/gk2ajG9LoZ — Beşiktaşlı Öğretmen (@bjkliogretmenn) August 15, 2023

Halkbank yine bildiğimiz gibi. Ayın 15 inde hesaba giremeyiz. Hergün 10:00-10:15 Yatırım hesabına girilmez. Emekliler gibi çalışanlarda istediği banka ile maaş anlaşması yapabilmelidir! pic.twitter.com/s30aHjT2YK — Emir Sultan GÖKKAYA (@esultan_gokkaya) August 15, 2023