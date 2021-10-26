Halo Infinite Oynanış Videosu Yayımlandı

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Halo Infinite oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, oyunun grafikleri, oynanış mekaniği ve görev sistemi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Halo Infinite Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

343 Industries tarafından geliştirilmekte olan Halo Infinite isimli video oyunu için yeni bir video yayımlandı. YouTube isimli popüler video paylaşım hizmeti üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyunun oynanış mekaniği, görev sistemi ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

6 dakika 20 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda oyunun başarılı bir oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Xbox resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video kısa sürede 1 milyon 329 bindan fazla görüntüleme sayısına ulaştı.

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Halo Infinite oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Halo Infinite Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 RS3 x64

İşlemci: AMD FX-8370 ya da Intel i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan bilgilere göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında AMD FX-8370 ya da Intel i5-4440 isteniyor. Bunlara ek olarak minimum ayarlar için Windows 10 64-Bit işletim sistemi ve 8 GB RAM'in de gerekli olduğunu belirtelim.

Halo Infinite Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 19H2 x64

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X ya da Intel i7-9700k

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: Radeon RX 5700 XT ya da Nvidia RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Yayıncılığını Microsoft firmasının üstlendiği video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700k işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070 isteniyor. Bunlara ek olarak önerilen ayarlar için 16 GB RAM ve Windows 10 64-Bit işletim sistemi gerekiyor.

Halo Infinite Ne Zaman Çıkacak?

Halo Infinite, 8 Aralık 2021 tarihinde PC (Microsoft Store ve Steam), Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.