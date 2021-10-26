Steam Sonbahar ve Kış İndirimlerinin Tarihleri Belli Oldu

Steam sonbahar ve kış indirimleri ne zaman başlayacak? Bu soru, çok sayıda oyuncu tarafından merak ediliyordu. Yaşanan gelişme ile birlikte Steam indirimlerinin ne zaman başlayıp sona ereceği belli oldu. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam Sonbahar ve Kış İndirimlerinin Tarihleri Açıklandı

Steam Sonbahar İndirimleri: 24-30 Kasım 2021

Steam Kış İndirimleri: 22 Aralık 2021 - 5 Ocak 2022

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve, bu yıl içerisinde popüler dijital oyun mağazası Steam'de gerçekleşecek büyük oyun kampanyalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Dünya genelide oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazası üzerinden her yıl çok sayıda indirim gerçekleşiyor. Bazı kampanyalarda küçük indirimler yaşanırken bazılarında ise pek çok oyun büyük indirime giriyor. Bununla birlikte büyük kampanyalar, oyunculara oldukça büyük bir oyun yelpazesi sunuyor.

Çok sayıda oyunun büyük indirime girdiği kampanyalar arasında sonbahar ve kış indirimleri yer alıyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam Sonbahar İndirimleri 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirtilen tarihlerde dijital oyun mağazasında yer alan çok sayıda yapımda ciddi indirimlerin yapılması bekleniyor.

Aktarılan bilgilere göre Steam Kış İndirimleri 22 Aralık 2021 - 5 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. İki hafta boyunca sürecek kampanya kapsamında yüzlerce oyun değişen oranlarda indirimler ile oyunculara sunulacak. Oyuncular, satın almak istediği oyunları indirimli fiyat üzerinden satın alabilecek.

Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

Her yıl düzenli olarak çok sayıda oyun kampanyası düzenleyen Valve, Steam Cadılar Bayramı İndirimi ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. Şirket, söz konusu kampanyanın 28 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Cadılar Bayramı indirimi kapsamında popüler dijital oyun mağazasında yüzlerce oyun değişen oranlarda indirime girecek. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan kampanya sayesinde pek çok oyunu indirimli fiyat etiketi üzerinden alabilirsiniz.

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu şirketi Valve tarafından düzenlenecek oyun kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar ksımından bizimle paylaşmayı unutmayın.