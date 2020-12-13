Hamile Kız Arkadaşını Öldüren YouTuber Olayı Aydınlandı!

Hamile kız arkadaşını öldüren YouTuber olayı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kadının hiportermi nedeni ile öldüğü düşünülüyordu ancak Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre kadının ölüm nedeni hipotermi değil. Yaşanan yeni gelişme ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Hamile Kız Arkadaşını Öldüren YouTuber Olayında Yeni Gelişme

Hamile kız arkadaşını öldüren YouTuber olayı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rusya’da geçtiğimiz hafta korkunç bir olay yaşanmıştı. YouTuber Stas Reeflay’e canlı yayın esnasında bir izleyicisinden kan donduran bir istek gelmişti. Bir izleyici, Stas Reeflay’e kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1.000 dolar vereceğini belirtmişti. Bu isteğin üzerine YouTuber, Valentina Grigoryeva isimli kız arkadaşını iç çamaşırları ile birlikte balkona kilitlemişti. O sırada hava 0 °C’nin altındaydı.

Valentina Grigoryeva balkonda kilitli durumdayken Reeflay ise canlı yayına devam etmişti. Bir süre sonra balkonun kapısını açan YouTuber, Valentina Grigoryeva’nın cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Reeflay, Grigoryeva’nın cansız bedenini odaya taşıdıktan sonra da yayın yapmaya devam etmişti. İzleyiciler bir süre sonra olay yerine polis ve sağlık görevlilerin geldiğini görmüştü.

Kadının hipotermi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyordu ancak son yaşanan gelişmeye göre gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Valentina Grigoryeva’nın çoklu kafa yaralanması nedeni ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gerçek adı Stanislav Reshetnikov olan Reeflay, pişman gibi görünse de daha sonra “Pişman olacak ne var? Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.

Rus Araştırma Komitesinde görevli Olga Vrady, Grigoryeva’nın kranioserebral travma sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Vardy tarafından paylaşılan bilgilere göre kadının yüzünde morluklar bulunuyordu ve yumuşak doku kanaması meydana gelmişti. Reshetnikov ise cinayet suçlaması ile gözaltına alındı. Reshetnikov, suçlu bulunduğu takdirde 15 yıl hapis cezası alabilir.

Suçsuz olduğunu belirten Reshetnikov, Grigoryeva’nın dışarıda kaldığı süre zarfında soğuktan dolayı hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Reshetnikov’un korkunç gecenin yaşandığı gün kız arkadaşının kafasına birkaç kez vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Daha önce de bir izleyici YouTuber’a kız arkadaşına hakaret etmesi karşılığında para teklif etmişti. Reeflay, parayı alabilmek için canlı yayın sırasında kız arkadaşına hareket etmişti.