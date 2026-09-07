60 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Uzun Süreli Kullanıma Uygun

Açık kulak tasarımlı kablosuz kulaklıkları sevenler için yeni bir cihaz tanıtıldı. Hammer Aura Air olarak adlandırılan bu model, kulağı kapatmayan tasarımı sayesinde uzun süreli kullanıma uygun durumda. Fiyat etiketi sayesinde de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinde karşılık bulacak gibi görünüyor.

Hammer Aura Air'in Özellikleri Neler?

Ağırlık: 48,5 gram

48,5 gram Sürücü: 11 mm titanyum

11 mm titanyum Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Mikrofon: 4 adet MEMS

4 adet MEMS ENC (Çevresel Gürültü Engelleme): Mevcut

Mevcut Kulaklık pil ömrü: 6 saate kadar

6 saate kadar Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü: 60 saate kadar

60 saate kadar Şarj bağlantısı: USB Type-C

USB Type-C Şarj süresi: Yaklaşık 1,5 saat

Hammer Aura Air Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Hammer Aura Air, 11 mm titanyum sürücülerle geliyor. Açık kulak tipi bir kulaklık için nispeten büyük sayılabilir. Özellikle basların yoğunlaştığı düşük frekanslar için ideal bir sonuç sağlayabilir. Tabii, kulaklar tam kapanmadığı için standart kulak içi modellere göre basların daha az güçlü olması muhtemel.

Titanyum diyafram, detayların daha ön planda olduğu temiz bir ses deneyimi elde edilmesine yardımcı olabilir. Bu yapı, sürücünün hızlı tepki vermesine yardımcı olacağı için vokaller ve tizler daha belirgin olabilir. Ama tasarım gereği ortamdaki gürültü müziğe daha fazla karışacaktır. Bu da çok ileri düzey performans beklenmemesi gerektiği anlamına geliyor.

Hammer Aura Air Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip değil. Zaten bu tip kulaklıkların amacı çevredeki seslerin duyulmaya devam edilmesini sağlamak. Sizi dış dünyadan soyutlamıyor. Aksine, neler olup bittiğinin farkında olmanıza olanak tanıyor. Özellikle dışarıda koşu yapanlar da çevreden gelen araba sesleri ve benzerlerinin bilincinde olarak güvenli hareket edebiliyor.

Bu, size cihazın hiçbir şekilde gürültü engellemediğini düşündürmesin. Gürültü engelliyor ama bu özellik, ANC'den farklı olarak konuşma sırasında devreye giriyor. Diyelim ki bir arkadaşınızla sesli görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Böyle bir durumda arka plan gürültüsünü bastırıp sizin sesinizi ön plana çıkarıyor.

Hammer Aura Air'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, 6 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde toplam süre 60 saate kadar ulaşıyor. Şarj kutusunu USB Type-C ile şarj ediyorsunuz. Bu arada şarj süresi de yaklaşık 1,5 saat olarak belirlenmiş durumda.

Hammer Aura Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Hammer Aura Air için 1.299 rupi fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla karşılığı 666 TL. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 1.800 TL'yi bulabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, farklı bir fiyat etiketiyle satılmasının mümkün olduğunu ayrıca belirtelim.

Hammer Aura Air Türkiye'de Satılacak mı?

Hammer şu anda ağırlıklı olarak Hindistan pazarına odaklanıyor. Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. O yüzden Aura Air'in de Türkiye'de doğrudan satışa sunulması beklenmiyor. Yine de bu, hiçbir şekilde Türkiye'de satılmayacağı anlamına gelmiyor. Uygun fiyatlı olduğu için ithalatçı bir firma tarafından getirilmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Hammer Aura Air, bana göre genel kullanıcı kitlesine hitap eden bir kulaklık değil. Daha çok sporla uğraşanlar için tasarlanmış bir model. Açık kulak tasarımlı olması sayesinde uzun süre çıkarmaya ihtiyaç duyulmayacaktır. Dışarıdan gelen sesleri duymanızı engellemiyor. Bu sayede güvenlik açısından açık hava aktiviteleri için birebir. Pil ömrü açısından da bekletileri karşılayacağını düşünüyorum.