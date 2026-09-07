180Hz Ekranlı Bilgisayar Tanıtıldı! NVIDIA Ekran Kartı ve Dahası

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Colorful, Meow X16 Pro'yu tanıttı. Böylece dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Laptop, AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisine sahip. Bilgisayar ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Colorful Meow X16 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1.600 x 2.560 piksel

1.600 x 2.560 piksel Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit Ekran Yenileme Hızı: 180Hz

180Hz Renk Kapsamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: AMD Ryzen 7 8745HX

AMD Ryzen 7 8745HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5060 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Wi-Fi 6E: Destekliyor.

Destekliyor. Portlar: 3 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x 2.5 Gb ethernet

3 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x 2.5 Gb ethernet Batarya: 80Wh

80Wh Hızlı Şarj: 100W

Colorful Meow X16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

16 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1.600 x 2.560 piksel çözünürlük, 180Hz yenileme hızı v e 500 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülüyor.

500 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir fakat dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle Valorant gibi online rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor.

180Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. Ayrıca IPS ekran renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Geniş görüş açısına sahip bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip. Bilgisayarın ekranı yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renkler gerçeğe en yakın tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu syaede oyunların yanı sıra grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj elde ediliyor.

Colorful Meow X16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Dizüstü bilgisayar gücünü AMD Ryzen 7 8745HX işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan Ryzen 7 8745HX, normalde 2.4 GHz hızında çalışıyor ancak bilgisayar yük altındayken otomatik olarak 5.1 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Bu işlemci, 5 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri küçüldükçe tek bir transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılıyor. Transistör sayısının artması, işlemcinin aynı sürede daha fazla işlem yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca işlemci daha az ısınıyor. 5 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm dğeerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Colorful Meow X16 Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Meow X16 Pro'da NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı DLSS 4.5, Ray Tracing (Işın İzleme) ve Reflex 2 özelliklerini destekliyor. Ray Tracing (Işın İzleme), daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. DLSS 4.5 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor.

Reflex 2, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum seviyeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Colorful Meow X16 Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Colorful tarafından geliştirilen dizüstü bilgisayarın portları arasında üç adet USB-A, iki adet USB-C ve bir adet 2.5 Gb ethernet bulunuyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip laptop ayrıca Wi-Fi 6E teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha stabil bir bağlantı imkânı sunuyor.

Colorful Meow X16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Colorful Meow X16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Colorful'un ekran kartı ve anakart gibi donanım parçaları satılıyor ancak bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Meow X16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Colorful Meow X16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Colorful Meow X16 Pro için 10 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 75 bin 811 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 92 bin TL civarında olabilir. Colorful Meow X16 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Colorful Meow X16 Pro'nun oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayardaki güçlü işlemci ve ekran kartı sayesinde Valorant gibi online rekabetçi oyunların yanı sıra GTA 5 gibi büyük bütçeli oyunlar da sorunsuz bir şekilde oynanabilecektir. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.