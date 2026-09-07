7200 mAh Bataryalı Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

iQOO, Z11xa 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına sahip.

iQOO Z11xa 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

1080 x 2344 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

Dimensity 7400 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Bokeh Kamerası: 2 MP

2 MP Video Kaydı: 4K

4K Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO Z11xa 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,76 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Bu arada iQOO Z11x'te 6,76 inç ekran boyutu, 1080 x 2344 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. 1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon güneşli bir havada dışarıda rahatça kullanılabiliyor.

iQOO Z11xa 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

iQOO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 7400 Turbo işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı örneği League of Legends: Wild Rift, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends ve battle royale türündeki PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin vivo V70 Lite dahil olmak üzere birçok telefonda yer aldığını belirtelim. İşlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemciye kıyasla daha verimli çalışıyor.

iQOO Z11xa 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Z11x'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

iQOO Z11xa 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

iQOO Z11xa 5G, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada iQOO Z11x'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

iQOO Z11xa 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11xa 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Z11xa 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11xa 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

iQOO Z11xa 5G için 291 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. iQOO Z11xa 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Telefonun 4K video kaydı desteğine sahip olması da önemli bir avantaj.