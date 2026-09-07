Gelişmiş Uyku Takibi Özellikli Kulaklık Tanıtıldı! 16 Saat Pil Ömrü Var

Fitnexa, IFA 2026'da yeni bir kulaklık tanıttı. Duva One olarak adlandırılan model, kolay ve kapsamlı bir şekilde uyku takibi yapmaya odaklanıyor. Yan yatışa uygun bir şekilde tasarlanan cihaz, özellikle geceleri rahatsız edici sesleri azaltmaya odaklanıyor. Sadece uyku verileri toplamıyor, bununla beraber ortam koşullarını da analiz ediyor.

Duva One'ın Özellikleri Neler?

Ağırlık: Yaklaşık 3,3 gram

Yaklaşık 3,3 gram Kalınlık: En kalın noktada 9,9 mm

En kalın noktada 9,9 mm Tasarım: Yan yatarak uyumaya uygun

Yan yatarak uyumaya uygun Uyku takibi: Uyku evreleri, hareket ve kalp atış verilerinin izlenmesi

Uyku evreleri, hareket ve kalp atış verilerinin izlenmesi Şarj kutusu sensörleri: Ortam gürültüsü, ışık, sıcaklık ve nem ölçümü

Ortam gürültüsü, ışık, sıcaklık ve nem ölçümü Ortam ses seviyesi ölçümü: Mevcut

Mevcut Gürültü engelleme: Pasif izolasyon ve aktif gürültü engelleme (ANC)

Pasif izolasyon ve aktif gürültü engelleme (ANC) Maksimum gürültü azaltma: 42 dB'e kadar

42 dB'e kadar Pil ömrü: Tek şarjla 15- 16 saat

Tek şarjla 15- 16 saat Uygulama: Verilerin analiz edilmesi ve uyku/çevre bilgilerinin görüntülenmesi

Duva One'ın Uyku Takibi Özellikleri Neler?

Duva One, gece boyunca kalp atış hızı, hareket ve uyku evrelerini takip edecek şekilde geliştirildi. Bu veriler sayesinde sadece ne kadar uyuduğunuzu değil, uykunuzun gece boyunca nasıl değişiklik gösterdiğini de takip edebiliyorsunuz. Uyku evrelerini takip eden bu model, uykunun hangi aşamasında ne kadar zaman geçirildiğine dair tahmini bir analiz sağlıyor.

Sadece kulaklıkların kendisi değil, şarj kutusu da gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Gece boyunca sıcaklık, nem oranı ve ışık seviyesini ölçüyor. Amaç, uyku verilerindeki değişimleri çevresel koşullarla birlikte değerlendirmeyi mümkün kılmak. Örneğin belirli gecelerde uyku kalitesi düşmüşse bunun nem ve benzeri değişikliklerden kaynaklı olup olmadığını öğrenme fırsatı sunuyor.

Duva One'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklık, pil ömrü açısından beklentileri karşılayacak bir model. Öyle ki tek şarjla 15-16 saatlik bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Zaten çoğu insan 6-8 saat uyuduğu için bu değer fazlasıyla yeterli olacaktır. Sürekli şarj etme ihtiyacı da duyulmayacaktır.

Duva One, Hangi Tür Gürültüleri Engelliyor?

Cihaz, özellikle uyku esnasında rahatsız edici arka plan seslerini azaltmaya odaklanıyor. Pasif ses izolasyonu zate mevcut ama bununla sınırlı kalmayıp bir de aktif gürültü engelleme özelliği eklenmiş. Toplamda 42 dB'e kadar gürültü azaltma imkânı sunuyor. Fan, klima ve trafik uğultusu gibi düşük frekanslı ve sabit sesleri bastırması muhtemel.

Duva One'ın Fiyatı Ne Kadar?

Duva One için 349.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 16 bin 947 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber 25 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini not düşmekte fayda var.

Duva One Türkiye'de Satılacak mı?

Duva One'ın doğrudan Türkiye'de satışa sunulması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Cihaz, IFA 2026'da tanıtıldı. Ekim 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hedef pazar olarak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Avrupa Birliği ve Kanada düşünülüyor. Bunların arasında Türkiye ayrıyeten belirtilmedi. Tabii, her ne kadar dış pazarlarda sunulacak olursa olsun, ithalatçı bir firma tarafından Türkiye'ye getirilme ihtimali olduğunu da belirtmek gerek.

Editörün Yorumu

Duva One, bana göre günlük kullanımdan ziyade uyku takibi odaklı bir kulaklık arayanlara hitap ediyor. Sadece uyku verileri toplamakla sınırlı kalmaması, bununla beraber ortam ses seviyesini ölçmesi, nem oranını belirlemesi ve sıcaklık tespiti yapması sayesinde uyku düzenindeki değişimleri daha ayrıntılı şekilde değerlendirmeyi mümkün kılıyor. Yan yatarak kullanılabilir olması da bir diğer avantajı.