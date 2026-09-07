2.179 TL'lik Dev İndirim: Call of Duty: Modern Warfare'i Kaçırmayın!

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Call of Duty oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Call of Duty: Modern Warfare​ indirime girdi. Böylece birinci şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyununu uygun fiyata satın almak mümkün oldu. Peki, sevilen CoD oyunu kaç TL'ye düştü?

Call of Duty: Modern Warfare'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Call of Duty: Modern Warfare'in standart sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun standart sürümü 59.99 dolar (2 bin 904 TL) yerine 14.99 dolar (725 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 17 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

FIRSAT Call of Duty: Modern Warfare %75 İNDİRİM $14,99 $59,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Call of Duty: Modern Warfare için PlayStation ve Xbox mağazalarında bir indirim mevcut değil. Oyunun standart sürümü PlayStation ve Xbox mağazalarında 2 bin 160 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Buu arada söz konusu oyunun Game Pass kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Call of Duty: Modern Warfare Fragmanı

Call of Duty: Modern Warfare Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunu Call of Duty: Modern Warfare'in hikâyesi, çok tehlikeli kimyasal silahlarının çalınmasıyla başlıyor. Kimyasal silahların kullanılmasını önlemek ve sorumluları ortaya çıkarmak için CIA, İngiliz Özel Kuvvetleri ile birlikte çeşitli operasyonlar düzenliyor.

Başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Call of Duty: Modern Warfare'de dürbünden namluya, dipçikten kabzaya kadar silahları tamamen kendi oynanış tarzımıza göre özelleştirebiliyoruz. Oyunda silahı bir yere sabitleme mekaniği de mevcut.

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da yer alıyor. Bu mod sayesinde dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncular ile mücadele edebiliyoruz. Infinity Ward tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Call of Duty: Modern Warfare'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon HD 7950 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Call of Duty: Modern Warfare'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen R5 1600X RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Call of Duty: Modern Warfare Kaç GB?

Call of Duty: Modern Warfare 'in yüklenebilmesi için en az 175 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artıyor.

Editörün Yorumu

Call of Duty serisini seven biri olarak Call of Duty: Modern Warfare'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bence bu oyun serinin en iyi yapımlarından biri. Özellikle çok oyunculu mod, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Başarılı şekilde tasarlanmış haritalar, oyunu oldukça eğlenceli hâle getiriyor.