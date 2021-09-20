Harley-Davidson'ın Klasik Elektrikli Bisikleti Ön Siparişe Açıldı

Harley-Davidson'ın klasik elektrikli bisikletinin ön siparişe açıldığı duyuruldu. Şirket, bununla birlikte bisikletin dağıtıma çıkacağı tarih bilgisini de paylaştı. Şirket, Serial 1 adlı elektrikli bisiklet şirketini kurma planını hayata geçirdikten sadece 1 yıl sonra sınırlı sayıda piyasaya sürülecek bisikletin harika, nostaljik bir görünümü var.

Mosh/Tribute olarak adlandırılan bisiklet, 1903 yılında kurulan Harley-Davidson'ın "Serial Number One" adlı bilinen en eski bisikletine bir nevi saygı duruşu niteliğinde geliştirildi. Bisikletin beyaz lastiklerine ve siyah rengin üzerine yapılan altınımsı dokunuşlara bakılacak olursa zamanın efsanevi bisikleti ile büyük bir benzerlik taşıyor. Bu bisiklet, bir açıdan da orijinale dönüşte atılmış önemli bir adım olma değerini taşıyor.

Parlak siyahlık ve bal rengi vurgular sayesinde orijinaline oldukça yakın olan bisiklet tıpkı Mosh/Cty gibi çeşitli koşullara karşı dayanıklı, daha hafif ve daha küçük bir motora sahip. Beyaz ağırlıklı Schwalbe Super Moto-X lastikleri, Serial 1'e özel olarak tasarlandı.

Harley-Davidson, orijinal ürünü Ekim 2020'de tekrardan üretime alıp almayacağını belirtmekten kaçındığında pek çok potansiyel müşteri de hayal kırıklığına uğramıştı ancak son gelişmeler, pek çok potansiyel müşterinin memnun olmasını sağladı.

Bisikletin piyasaya sınırlı sayıda sürülmesi, şirketin geçmişine güvendiğinin bir göstergesi de olabilir. Ne de olsa şirket, inanılmaz rekabetçi bir ortamda tek seferlik ve sınırlı sayıda bisiklet üretiyor.

Harley-Davidson'ın Klasik Elektrikli Bisikleti Ne Zaman Çıkacak?

Ürün müdürü Aaron Frank, S1 Mosh/Tribute ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, bunun gelecekte daha da özel ve çok talep gören S1 serisinin başlaması için bir tür tramplen görevi üstleneceğini söyledi.

Harley-Davidson, yarısının Amerika Birleşik Devletleri'nde, diğer yarısının ise Avrupa'da satın alınabilecek bisikletin toplamda yalnızca 650 adet üretileceğini ifade etti. Bisiklet ile ilgilenen müşteriler, şirketin web sitesinden bugünden itibaren ön sipariş vermeye başlayabilir. Harley-Davidson'ın klasik elektrikli bisikletinin teslimatlarının ise bu yılın dördüncü çeyreğinde başlatılması planlanıyor.

Bisiklet şu anda 5.999 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açık durumda. Toplamda 650 adet satılacağından ötürü bisikleti satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Bisiklet hakkında daha fazla bilgi almak için Serial 1'in bisiklete özel olarak hazırladığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.