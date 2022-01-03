HarmonyOS 3.0 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

HarmonyOS 3.0 çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Çin merkezli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen işletim sisteminin yeni sürümünün ne zaman yayımlanacağına yönelik bir rapor paylaşıldı. Paylaşılan rapora dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, siber güvenlik endişeleri ve casusluk iddiaları nedeniyle Huawei isimli teknoloji devini kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Çinli teknoloji devinin Android lisansını iptal etmişti. Bunun sonucunda şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Google hizmetleri desteği sona ermişti.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bunun üzerine HarmonyOS isimli işletim sistemini piyasaya sürmüştü. Şirket, HarmonyOS'un piyasaya sürülmesinden bu yana platformu geliştirmek için çok sayıda güncelleme yayımladı.

HarmonyOS 3.0 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Çin'de yer alan Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden bir rapor paylaşıldı. Paylaşılan bir rapor, HarmonyOS 3.0 sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceğini gözler önüne serdi. Rapora göre Huawei, HarmonyOS 3.0 2022 yılının temmuz ayında resmi olarak kullanıcıların kullanımına sunacak.

Yeni işletim sistemi sürümünün temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor fakat resmi duyurunun söz konusu tarihten daha önce yapılma ihtimali bulunuyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen duyurunun bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda, yani 2022 yılının haziran ayına kadar gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

Huawei şirketinin Çin Yeni Yılı esnasında bir etkinliğe ev sahipliği yapması bekleniyor fakat etkinlik esnasında hangi ürünlerin tanıtılacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda bu konu ile ilgili bilgiler ortaya çıkacaktır.

Teknoloji devi, 2021 yılının ekim ayında HarmonyOS 3.0 geliştirici önizlemesi sürümünü yayımlamıştı. Geliştiricilere daha eksiksiz sistem yetenekleri ve geliştirme araçları sağlayacak olan HarmonyOS 3.0 beta sürümünün 2022 yılının ilk çeyreğinde, yani bu yılın mart ayına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çin merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, şirketin bu yılki gelirinin yıllık yüzde 29 oranında azalma ile 634 milyar yuana (99,5 milyar dolar) düştüğü belirtilmişti. HarmonyOS kullanıcı sayısının ise 220 milyona ulaştığı açıklanmıştı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen HarmonyOS 3.0 çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan rapor ile ilgli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.