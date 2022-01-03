AnTuTu Aralık 2021 En İyi Android Telefonları Açıkladı

Aralık 2021 en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı.

Aralık 2021 En İyi Android Telefonları Listesi

Black Shark 4S Pro (874.702) Nubia Red Magic 6S Pro (852.985) iQOO 8 Pro (845.580) Vivo X70 Pro+ (837.109) Oppo Find N (836.772) iQOO 8 (831.983) Asus Rog Phone 5s (831.905) iQOO Neo 5s (825.706) Motorola Edge S30 (825.232) Oppo Find X3 Pro (825.047)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, aralık ayının en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 ve Snapdragon 888 Plus işlemcileri oluşturdu.

AnTuTu tarafından paylaşılan aralık ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Xiaomi Black Shark 4S Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 Plus işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM yer alıyor. Oldukça büyük bir başarının altına imza atan telefon, 874 bin 702 puan aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Nubia Red Magic 6S Pro konumlandı. Snapdragon 888 Plus ve 12 GB RAM'in yer aldığı akıllı telefon modeli, 852 bin 985 puan aldı. Üçüncü sırada ise 845 bin 580 puan ile iQOO 8 Pro modeli bulunuyor.

Vivo X70 Pro+ isimli model, AnTuTu tarafından paylaşılan listenin dördüncü sırasında yer aldı. Gerçekleştirilen testte 837 bin 109 puan almayı başaran cihazda Snapdragon 888 Plus işlemci ve 12 GB RAM mevcut.

Beşinci sırada 836 bin 772 puan ile Oppo Find N bulunuyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM mevcut. Find N modelini 831 bin 983 puan ile iQOO 8 takip etti. Yedinci sırada ise Asus Rog Phone 5s konumlandı.

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