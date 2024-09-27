Harry Potter’ın McGonagall’ı Hayatını Kaybetti!

Bazı dizi ve filmler çıkışı üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin kalbimizdeki yerini kaybetmiyor. Kuşkusuz pek çouğumuzun çocukluğunun bir parçası olan Harry Potter, bu durumun en net örneği. 2001-2011 arasında yayınlanan 11 filmle çoğumuzun favorisi durumundaki seri sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda.

Ancak zaman hızla geçiyor ve sevdiğimiz filmlerde yer alan bazı insanların hayata veda ettiğini tanık olabiliyoruz. Ne yazık ki Harry Potter serisinin sevilen oyuncularından biri daha hayatını kaybetti. Serinin hayranlarının Profesör Minerva McGonagall olarak bildiği oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter'ın McGonagall'ı Maggie Smith Hayatını Kaybetti

Harry Potter'ın yıldızı Maggie Smith hayatını kaybetti. Acı haberi sevenlerine Smith'in çocukları verdi. Yapılan açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Maggie Smith'in ölümünü duyurmak zorundayız. Bu sabahın erken saatlerinde, 27 Eylül Cuma günü hastanede huzur içinde hayata veda etti." ifadelerine yer verildi.

28 Aralık 1934 doğumlu olan Maggie Smith, başta Harry Potter olmak üzere pek çok sinema, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Sanat dolu bir hayat yaşayan son olarak Downton Abbey gibi yapımlarda yer alsa da pek çoğumuzun kalbine taht kurmasını sağlayan rolü Profesör Minerva McGonagall oldu.

Geride efsaneleşmiş bir kariyer bırakan Maggie Smith'in cenaze töreniyle iligli detaylar bilinmezken tüm dünyadan milyonlarca insanın son yolculuğunda kendiisine iyi dilekler ileteceğinden şüphe yok.