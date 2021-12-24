Harry Potter MMO Oyunu, Electronic Arts Tarafından İptal Edilmiş!

Harry Potter MMO oyununun yıllar önce neden iptal edildiği ortaya çıktı. Bir dönem Electronic Arts'ta ürün pazarlama direktörü olarak çalışan Kim Salzer tarafından aktarılan bilgilere göre büyük bir potansiyele sahip olan yapım, Electronic Arts tarafından iptal edilmiş.

Harry Potter MMO Oyunu Neden İptal Edildi?

Twitch yayıncısı The Real Brandolorian, 2002-2003 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Electronic Arts'ta ürün pazarlama direktörü olarak çalışan Kim Salzer ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportaj esnasında hiç piyasaya sürülmeyen Harry Potter oyununa ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Salzer, söz konusu yapımın kendisi için büyük bir şey olduğunu çünkü bu projeye kişisel olarak dahil olduğunu söyledi.

Projenin çok büyük bir IP olduğunun altını çizen Salzer, o dönem gerekli olan tüm araştırmayı gerçekleştirdiklerini, oyunu beta süreci için bazı çalışmalar yaptıklarını ve hatta oyuncular için bazı ödüller bile hazırladıklarını ifade etti.

Ekibin oyunun çok büyük bir başarı elde edeceğine inandığını söyleyen Salzer, Electronic Arts isimli şirketin büyük bir potasiyele sahip olan oyunu iptal ettiğini belirtti. Salzer, şirketin oyunun başarı elde edeceğine yönelik inancının olmadığını ve iptal kararını bu sebepten ötürü aldığını açıkladı.

Harry Potter film serisi ilk olarak 2001 yılında vizyona giren Harry Potter ve Felsefe Taşı ile beraber başladı. 125 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 974 milyon doları aşkın hasılat elde etti. SErinin ikinci filmi Harry Potter ve Sırlar Odası ise 879 milyon dolar hasılat ile başarıyı devam ettirdi.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ve serinin diğer yapımları da elde edilen başarıyı sürdürdü. Söz konusu MMO oyununun iptal edilmesi, Electronic Arts'ın bu zamana kadar verdiği en kötü kararlardan bir tanesi olabilir.

Harry Potter Evreninde Geçen Hogwarts Legacy Geliyor

Avalanche Software tarafından geliştirilmekte olan Hogwarts Legacy, normalde bu yılın başlarında piyasaya sürülecekti ancak geliştirme ekibi erteleme kararı aldı. Alınan karara göre Harry Potter evreninde geçen aksiyon rol yapma oyunu 2022 yılında satışa sunulacak.

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