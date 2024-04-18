Yapay Zekanın İyileştirici Dokunuşu: Hastaların Elini Tutan Sesli Robot El Geliştirildi!

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki akademisyenler, COVID-19 döneminden yola çıkarak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalara tedavi sürecinde bir yakınının elini tutuyormuş hissi veren el şeklinde sesli bir cihaz geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ve bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki akademisyenlerin birleşmesiyle 1 yıllık çalışmanın sonrasında, yoğun bakım hastalarının tedavi sürecine yardımcı olmak için el şeklindeki "Terapotik Dokunmatik" cihaz ortaya çıktı.

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Ayrıca, ATA Teknokent'te geliştirilen cihaz hakkında hastanelerin yoğun bakım servislerinde görev yapan hemşirelerden destek ve olumlu dönüş alındı.

Yoğun bakımda yakınlarından uzakta tedavi süreçleri devam eden hastalara kendilerini iyi hissetmeleri için hazırlanan cihaza hasta yakınlarının sesleri ya da müzik gibi çeşitli rahatlatıcı sesler de ekletildi.

İnsan elinin dokusuna benzer şekilde hazırlanan cihaz, yatan hastanın elinin üzerine konularak zaman zaman sıkma refleksleri gerçekleştiriyor.

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Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çiftçi, cihazın çıkış fikrinin COVID-19 döneminde alınan önlemlerden esinlenildiğini söyledi.

Özellikle COVID-19 sürecinde hasta yakınlarının, hastalarını enfeksiyon bulaşma ihtimali gibi nedenlerden dolayı ziyaret edemediğini dile getiren Çiftçi, "Uzakta olan bireylerin yakınlarına yardımcı olabilmek için onların seslerine hastamıza getirerek yanlarında oldukları hissini vermek için bunu geliştirdik” diye açıkladı.

Yapılan bilimsel araştırmalarda, cihazın yoğun bakım hastalarına müzik ve dokunma ile uygulanan tedavi süreçlerine katkı sağladığı ortaya çıktı.