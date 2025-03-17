Dünyada Hava Taksi Dönemi Resmen Başlıyor: Anlaşma Tamamlandı!

Son dönemde teknoloji dünyasında adını sıkça duyduğumuz hava taksi sektörü, günümüzde pek çok farklı modele ev sahipliği yapmasına rağmen şimdiye kadar normal vatandaşların hizmetine sunulmamıştı. Şimdi ise İngiltere'de dünyada ilk kez halka açık bir hava taksi hizmeti için düğmeye basıldı.

Havacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Birleşik Krallık merkezli Virgin Atlantic ve ABD merkezli Joby Aviation, İngiltere'de yeni bir hava taksi projesi için güçlerini birleştirdi. Şirketler, yeni hava araçlarıyla ulaşım sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor.

Hava Taksileriyle Şehirler Arası Ulaşım Dakikalara İnecek

İki büyük firmanın ortak olduğu yeni proje kapsamında, Joby’nin geliştirdiği tamamen elektrikli araçları kademeli olarak halkın hizmetine sunulacak. Beş kişilik kapasiteye sahip bu hava taksi araçları, 6 motoru sayesinde yaklaşık olarak 320 m/s maksimum hıza ulaşabilirken, tek şarjda 240 kilometreye kadar menzil sunuyor. Elektrikli yapısı sayesinde standart hava araçlarına kıyasla 100 kat daha sessiz şekilde çalışıyor.

Bu özellikleri sayesinde hem hızlı hem de konforlu bir ulaşım çözümü vadeden hava taksilerinin, ilk etapta farklı kentlerde yer alan Heathrow Havalimanı ile Canary Wharf Havalimanı arasında yalnızca 8 dakika sürecek uçuşlar gerçekleştireceği söyleniyor. Bunun yanı sıra Manchester ve Leeds şehirleri arasında 15 dakikalık sürecek bir uçuşun da hizmetin ilk tarifelerinden biri olacağı bildiriliyor.

An itibariyle projenin hayata geçirilmesindeki tek engel, Joby'nin yeni araçları için İngiltere Hükümetinden gerekli onayları alması. bunun ardından hava taksi hizmeti almak isteyen müşteriler, Virgin Atlantic'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden istediği tarihler için kolayca rezervasyon yapabilecek. Bilet fiyatlarının, otobüs ve tren yolcuklarındaki üst düzey tarifelere benzer olacağı söyleniyor.

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