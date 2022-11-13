Hava Temizleyicilere Veda: Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler Geliyor

Son yıllarda iklim değişikliği kaynaklı olarak şehirlerin hava kirliliği artış gösteriyor. Çoğu kişi, daha temiz bir hava için hava temizleyici cihazları tercih ediyor. Fransa'daki bir firma, ürettiği yeni genetiği değiştirilmiş bitkilerle hava temizleyicilerin yerini alabilir.

Neoplants adlı genetik mühendisliği üzerine çalışan firma, hava temizleyicilerden %30 daha verimli yeni bitkiler üretti. Firma, yakın zamanda ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hava Temizleyicilerden Çok Daha Çevreci!

Firma, Neo P1 adındaki genetiğiyle oynanmış bitkilerin halihazırda sahip olduğu temizleme özelliğini artırdı. Bu sayede bitkilerden çok daha yüksek oranlarda temizlik seviyesine ulaştı.

Özellikle inşaat ve boya malzemelerinde kullanılan uçucu organik bileşiklere karşı oldukça etkili olan bitkilerin sektörde önemli değişiklik yapabileceği düşünülüyor.

Bitkiler üzerindeki çalışmalarını sürdüren Neoplants, kendi ürünlerinin NASA'nın ürettiği genetiği değiştirilmiş bitkilere kıyasla 30 kat daha etkili olduğunu iddia ediyor.