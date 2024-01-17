Milli GPT İle HAVELSAN, Türkiye'nin Yerli Yapay Zeka Asistanını Tanıttı!

Yazılım çözümleriyle öne çıkan HAVELSAN, yapay zeka alanındaki çalışmalarına "Milli GPT" ürünü ile devam ediyor. Savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle bilinen HAVELSAN, yapay zeka alanındaki "Milli GPT" ürününü duyurdu.

'Üretken yapay zeka' kategorisindeki ürün için, Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı anlamına gelen ve aynı zamanda 'ana' anlamına gelen "MAIN" ismi tercih edildi.

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, şirketin yapay zeka konusunda farklı projeler yürüttüğünü belirterek, projelerinin çoğunlukla proje bazlı ilerlediğini belirtti.

Geçen yıl OpenAI'ın ChatGPT çalışmalarına öncülük ederek HAVELSAN'da GPT modelleri üzerine çalışmalara başladıklarını ifade eden Kavaf, GPT modelinin ilk sürümünün hazır olduğunu belirtti.

Kavaf, "Başta kamu ve askeri kurumlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak veri güvenliğinin sağlanması noktasında HAVELSAN'ın adım atması gerektiğini kararlaştırmıştık. Bir sene önce başlatılan proje sonunda yerli ve milli Türkçe GPT'miz hazır. İlk sürümümüzün lansmanını 1 Şubat'ta yapmayı planlıyoruz." dedi.

HAVELSAN GPT'nin şu anda kullanılan tüm modellerin temel özelliklerine sahip olduğunu vurgulayan Kavaf, uygulamanın temel özelliklerinden birinin özetleme olduğunu ifade etti. Kavaf, "Verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebilen bir sistemi bulunmakta.

"Açık kaynaklı verilerden bilgi çekebilme yeteneğine sahip. Ayrıca, üçüncü olarak kod yazma özelliği bulunuyor. Parametreleri ayarlayarak ya da komutlarla üzerinde değişiklikler yapılabiliyor. Bu temel özellikler genişletilebilir." şeklinde konuştu.

Kavaf, öncelik listelerinde kamu ve askeri kurumların bulunduğunu vurgulayarak, bu nedenle halka açık bir şekilde kullanıma sunulmayacağını ifade etti.

Kavaf, "Kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığımız projenin sonraki sürümlerinde umarım halka açık hizmet verebilecek bir mekanizma geliştirmiş oluruz." ifadelerinde bulundu.