Helldivers 2'nin Başarısı Durdurulamıyor: Oyuncu Sayısı 2 Kat Arttı!

Helldivers 2 oyuncu sayısı bir süredir yükselişte ve lansman haftasının neredeyse 2 katına ulaştı. Helldivers 2 eşleştirme sorunları ve daha önce değinilen diğer bazı sorunlara rağmen, oyun yeni oyuncular kazanmaya devam ediyor.

8 Şubat günü piyasaya sürülen Helldivers 2 yakın zamanda oyuncu sayısı rekorunu Steam'de 330.000'den fazla aktif oyuncuya ulaştı.

Bu rakamlar çılgınca çünkü lansman haftasında Helldivers 2'deki oyuncu sayısı sadece 150 bindi.

Helldivers 2 Oyuncu Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Haberin yazıldığı esnada Steam'deki oyuncuları gösteren izleyicilere göre, Helldivers 2 oyuncu sayısı 24 saatlik zirve açısından 334 bin oyuncuya yakın. Bununla birlikte, bu oyunun PlayStation 5'te de mevcut olduğunu unutmamalıyız.

Bu nedenle, Helldivers 2'nin arkasındaki şirket olan Arrowhead Games'in geçen hafta 1 milyondan fazla aktif oyuncu olduğunu söylemesi muhtemelen şaşırtıcı değil.

Helldivers 2'nin oyuncu sayısı gerçekten etkileyici çünkü Helldivers 2 diğer pek çok büyük oyunu geride bırakmayı başardı. Örneğin Destiny 2 yaklaşık 316 bin oyuncuya sahipken, Starfield 330 bin oyuncuya ulaştı. Helldivers 2 oyuncu sayısının bu kadar yüksek olması, insanların oyunu gerçekten sevdiği anlamına geliyor.

Sorun şu ki, yüksek oyuncu sayısı genellikle birçok farklı soruna yol açıyor. Aslında, birçok insan Helldivers 2 sunucu durumunu takip ediyor çünkü sunucularla ilgili sık sık sorunlar yaşanıyor. İyi haber şu ki, Helldivers 2'nin arkasındaki ekip tüm sorunları çözmek için çok çalışıyor, bu yüzden oyun sürekli yeni güncellemeler alıyor.

Sunucu sorunlarını ve bazı kişilerin giriş yapamamasını telafi etmek için Arrowhead, bu hafta sonu için talep ödüllerinden gelen XP'yi %50 artırdı. İronik bir şekilde, bu daha da fazla oyuncu getirdi ve giriş yapmayı daha da zorlaştırdı.