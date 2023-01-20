Samsung, Hem İçe Hem de Dışa Katlanabilen Telefon Geliştiriyor

Katlanabilir telefon sektörünün öncüsü diyebileceğimiz Samsung, Flip ve Fold modelleriyle şimdiye kadar satış anlamında önemli başarılara imza atmayı başarmıştı. Şimdi ise şirket yalnızca içe değil, hem içe hem de dışa katlanabilen modeller için yeni OLED panel ürettiğini açıkladı.

CES 2023'te tanıtılan Samsung'un bu yeni OLED paneli alıştığımız katlanabilir ekranlardan çok farklı bir şekilde hem içe hem de dışa katlanabiliyor. Flex In & Flex Out adı verilen bu yeni ekran teknolojisi 360 derecelik menteşe sayesinde iç/dış katlanma teknolojisinin desteklenebilmesini sağlıyor. Ayrıca gerek iç gerek dış katlamada hiçbir şekilde katlama izi gözükmüyor.

Samsung Yeni Katlanabilir Telefonunu Yakında Tanıtabilir

Yeni menteşeyle birlikte ekranda da yok denecek kadar az bir baskı sağlanıyor ve kullanıcının günlük kullanımında ekranın katlandığı konuma bakılmaksızın herhangi bir rahatsızlık yaşamasının önüne geçiliyor.

Samsung'un popüler katlanabilir telefonları Flip ve Fold modellerinde bulunan menteşe, ekran katlandığında katlanan kısmın belirgin bir şekilde görünmesine neden oluyor ve katlanan kısımda göze çarpan bir boşluk bulunuyor ancak yeni OLED panel sayesinde bu dikkat çeken boşluk ortadan kaldırılıyor.

Samsung'un yeni OLED paneliyle birlikte hem içe hem de dışa katlanabilen katlanabilir telefonunu 1 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.