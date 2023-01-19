Hem Katlanabiliyor Hem Uzayabiliyor: Tecno Phantom Vision V

Akıllı telefon üretimlerinde Samsung ile birlikte görmeye başladığımız katlanabilir özelliği, pek çok markaya ilham kaynağı olmaya başladı. Apple'ın da yakın zamanda katlanabilir telefon üretimine geçmesi kullanıcılar tarafından bekleniyor.

Ancak Apple'dan önce ilk hamle Tecno'dan geliyor. Katlanabilir akıllı telefon konseptini benimseyen marka, tüm rakiplerini geride bırakacak bir tasarım ile dikkatleri üzerine çekmeyi şimdiden başardı diyebiliriz.

Tecno Phantom Vision V Kendine Hayran Bırakacak

Çin temelli Tecno markası, Türkiye'de de yerli üretime başladı. Katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışan marka, GSM Arena'nın paylaştığı yeni bir video ile gündeme geldi. Samsung'un yakın zaman önce benzer konseptli bir tanıtımı olmuştu ancak Tecno Phantom Vision V farklı olarak katlanmanın yanı sıra uzuyor.

Ekranı açıldığı zaman 8 inç boyutuna kadar yükseleceği düşünülüyor. İç ekranın da uzaması ile birlikte tahmini ekran boyutu 10.1 inç oluyor. Yani telefon olarak kullanıldığı gibi standart bir tablet boyutuna ulaşması ile alternatif bir kullanım da sunuyor.

Bunlara ek olarak kamera adasının alt bölümünde de küçük bir ekran yer alıyor. Bu ekran, gelen bildirimleri ve seçilen uygulamaları görüntülemeye yardımcı oluyor. Tek katmak içerisine 11 fonksiyonel katman entegre eden Tecno Phantom Vision V, titanyumdan imal ediliyor.

Her ne kadar video yayınlanmış olsa da henüz marka bu konsepti resmi olarak tanıtmadı.