Henry Cavill Yeni Projesini Duyurdu: Mass Effect mi Geliyor?

Henry Cavill'in yeni projesi Mass Effect mi? Ünlü oyuncu, yeni projesi Mass Effect'i yanlışlıkla paylaşmış olabilir. Instagram'da yayınladığı son gönderide, bir dizi kağıtla birlikte fotoğraf çeken Henry Cavill, kağıtları bulanıklaştırmış olsa da film hayranlarının takibinden kaçamadı.

Netflix'in popüler dizisi The Witcher'ın yıldızı ve video oyun tutkunu olan aktör Henry Cavill, Instagram'da paylaştığı bir gönderiyle oyun meraklılarını heyecanlandırmayı başardı. Cavill'in en son Instagram gönderisi, olası bir Mass Effect filmini işaret ediyor olabilir.

Ünlü oyuncunun paylaştığı Instagram gönderisinde, üzerindeki yazıları okunmayan bir kağıt bulunuyor. Açıklamada ise, "Gizli proje mi? Ya da üzerinde rastgele sözcükler olan bir avuç kağıt... bekle ve gör." ifadelerine yer verildi.

Henry Cavill'in yeni projesi Mass Effect olabilir

Cavill'in “üzerinde rastgele kelimeler olan bir avuç kağıt” üzerinde çalışmadığını düşünürsek, gizli projenin yeni bir Supermen filmi olduğunu söylemek mümkün değil. Ünlü aktörün yeni projesinin farklı bir film serisi olacağı düşünülüyorken, son zamanlarda yeni Mass Effect filmi iddialarını sıkça duymuştuk.

Instagram gönderisindeki metin bulanıklaştırılmış olsa da Gamepressure'daki film hayranları bu görüntüleri daha net hale getirmeyi başardı. Metnin bir kısmını okumayı başaran hayranlar, "Cerberus" "Tali'Zorah" ve "geth" dahil olmak üzere Mass Effect evrenine özel birkaç kelimeyi çıkarabildi.

Ayrıca Cavill'in elinde tuttuğu sayfalardaki basılı metnin Mass Effect 3'ün Wikipedia sayfasında da yer aldığı fark edildi. Bu, olası bir Mass Effect filminin gizli proje olarak tahmin edilmesine yol açtı. Cavill ise tüm bu iddialara karşı suskunluğunu korumaya devam ediyor.

Cavill son zamanlarda Supermen pelerinini başka birine devretmeye karar vermediğini hatırlatırken, 2019'da pelerinin hala kendisine ait olduğunu söylemişti. Ayrıca bildirildiğine göre Supermen olarak oynaması için DC ve Warner Bros. ile en az bir anlaşması daha bulunuyor. Aynı zamanda ünlü oyuncunun Supermen oynamaya devam etme arzusu da yıllardır bilinen bir gerçek.

Bununla birlikte oyuncunun, yaklaşan Mass Effect Legendary Edition sürümünde seslendirme yapma ihtimali de bulunuyor. Şu anda Cavill'in gerçekten Mass Effect ile ilgili bir şey üzerinde çalıştığını veya sadece hayranlarıyla eğleniyor olduğunu bilmenin bir yolu yok. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, The Witcher serisinin yıldızı yeni bir oyun projesine başlıyor olabilir mi?