Hepsiburada’da Büyük Eylül İndirimleri Başladı! Binlerce Üründe Şimdi Al Üç Ay Sonra Öde Fırsatı!

Türkiye'deki teknoloji fiyatları her geçen gün artıyor. Dolar, enflasyon ve vergiler dolayısıyla yaşanan bu durum, tüketicilerin alım gücünü önemli ölçüde düşürüyor. Durumun farkında olan Hepsiburada gibi platformlar ise düzenledikleri kampanya ve indirimlerle tüketicilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Hepsiburada’nın heyecanla beklenen “Büyük Eylül İndirimleri” başladı. 9-15 Eylül arasında kırtasiyeden teknolojiye, tekstilden temizlik ve hijyen ürünlerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlara yönelik her üründe özel indirimler ve ‘Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde’ gibi fırsatlat Hepsiburada’da kullanıcılarını bekliyor.

Hepsiburada’da Büyük Eylül İndirimleri Başladı

Hepsiburada'da Büyük Eylül İndirimleri başladı. 9-15 Eylül tarihleri arasında binlerce farklı üründe idirimler ve fırsatlar tüketicileri bekliyor. Üstelik şimdi al üç ay sonra öde gibi fırsatlar sayesinde tüketiciler enflasyonu avantaja çeviriyor. Peki Hepsiburada indirimleri hangi ürünleri kapsıyor?

Elbette ki okulların açılmasına uygun olarak kırtasıya ürünleri indirimde öne çıkıyor. Ancak teknolojinin de bir ihtiyaç olduğunu bilen platform, dizüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu monitörü, yayıncı mikrofonu gibi ürün seçeneklerinde indirimlere ek olarak üç ay sonra ödeme imkanı sunuyor.

Ayrıca Spigen ve Anker markalı ürünlerde sepette net %20 indirim fırsatı, Huawei, Lenovo, Xiaomi gibi seçili markaların tabletlerinde 1000 TL'ye varan kupon avantajı sağlanırken akıllı saat ve bileklik aksesuarlarında da sepette %10 indirim uygulanıyor. Üstelik fırsatlar bununla sınırlı değil.

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerinde özel indirim ve kuponlar kullanıcıları bekliyor. Büyük Eylül İndirimleri’nde Hepsiburada, Cosmed marka ürünlerde sepette %50'ye varan indirime ek 600 TL'ye 75 TL kupon, Oral-B ürünlerinde 200 TL ve üzerine sepette %25 indirim, Urban Care saç bakım ve vücut ürünlerinde 100 TL ve üzerine sepette %50 indirim, L'Oréal, Maybelline, NYX ve Garnier marka ürünlerde 900 TL'ye %20 indirim + 500 TL'ye 75 TL kupon tanımlıyor.

Hepsiburada Premium üyeleri ise kampanya kapsamında yüzde 15'e varan ek indirimlerden yararlanabiliyor.