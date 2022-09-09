Hepsiburada İlk Yapay Zeka Destekli Mağazasını Açıyor

Türkiye'de e-ticaretin öncülerinden Hepsiburada yenilikçi yaklaşımlarından biriyle tekrardan karşımızda. Türkiye'nin yapay zekâya dayalı ilk akıllı mağazasını İstanbul'daki Trump AVM'de açmayı planlayan Hepsiburada, mağazadaki tüm işlemleri yapay zekâya dayalı gerçekleştirecek ve fiziksel ödeme noktası bile barındırmayacak.

Hepsiburada Smart by MIMEX olarak belirlenen yapay zekâ mağazası aynı zamanda akıllı market konseptine de sahip. Şu anda pek çok market zincirinin hâlihazırda kullandığı sistem müşterilerin kasa sırası beklemeden hızla ödemelerini gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

Hepsiburada Pek Çok Uluslararası Şirketle Ortaklık Ediyor

Bu yeni yapay zekâ mağazasına Hepsiburada'nın yanı sıra pek çok uluslararası şirket ortaklık ediyor. "Yeni nesil akıllı alışveriş" sloganıyla yola çıkan Hepsiburada'nın bu yeni mağazasında müşteriler girişte karekodu uygulamaya okutacak ve alışverişe başlayabilecek.

Müşteriler ürün aldıkça uygulamadaki sepetlerine eklenecek ve alışveriş sonunda hiçbir fiziksel ödeme gerçekleştirmeden ürünlerini satın alabilecek. Toplamda 2 yılı aşkın süren proje 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren İstanbul'daki Trump AVM'de müşterilerin kullanımına açılacak.

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