Artık Her Hafta! Her Çarşamba Sinema Biletleri Yarı Fiyatına!

Sinema fiyatlarında yaşanan artışla birlikte Kültür ve Turizm bakanlığı fiyatları düşürmek adına yeni bir uygulama başlattı. İlk olarak Eylül ayında yapılan uygulama ile birlikte sinemalar 2 gün boyunca 80 TL'den bilet satışı yaptı. Sevilen uygulamanın düzenli olarak devam ettirilmesi kararı alındı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sinemalar Çarşamba Günleri 120 TL'den Bilet Satacak!

Bakan Ersoy kampanyanın özellikle son dönemde artan bilet fiyatları nedeniyle sinema salonlarından uzaklaşan izleyiciler için önemli bir fırsat yaratacağını belirtti. Katılım sağlayan tüm sinemalarda geçerli olacak bu uygulama, Çarşamba günlerini sinemaseverler için cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

Bakanlık açıklamasında, “Bu yılın sonuna kadar Çarşamba günlerini sinema günü ilan ediyoruz. Kampanyaya katılan tüm sinemalarda Çarşamba günleri tüm biletler sadece 120 TL olacak. Yeni kampanyamızın sinema sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz ay düzenlenen Türkiye Sinema Festivali ile benzer bir adım atmıştı.

27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında biletler 80 TL’den satışa sunulmuş ülke genelinde büyük bir katılım gerçekleşmişti. Toplam 75 ilde, 257 sinema işletmesinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte 1500 salonda 20 binden fazla seans gösterilmişti. İki gün içinde 780 bin seyirci sinema salonlarına giderek tüm zamanların eylül ayı rekorunu kırmıştı.

Yeni kampanyayla birlikte festivalde yakalanan bu yüksek katılımın yıl sonuna kadar devam etmesi hedefleniyor. Bakan Ersoy açıklamasında, “Sinema salonlarının dolduğunu görmek bizleri mutlu etti. Bu yeni uygulama ile halkımızın sinemaya olan ilgisini artırmayı ve salonların doluluk oranını yükseltmeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi. Çarşamba günleri geçerli olacak bu indirim kampanyasının yıl sonuna kadar süreceği bildirildi.

Uygulamanın sinema sektörüne canlılık katması ve kültürel etkinliklere ilgiyi artırması bekleniyor. Peki siz Çarşamba günleri 120 TL’ye sinema keyfi yapmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...