MASAK'tan Kripto Borsalarına Yeni Kural: Görüntülü Görüşme Şartı!

Kripto para borsalarına üye olan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni bir düzenleme devreye giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık platformlarına yönelik rehberi güncelledi ve hesap açılışında uygulanacak yöntemleri yeniden belirledi. İşte detaylar...

Artık Hesap Açmak İçin Görüntülü Görüşme Zorunlu!

Uzun süredir tartışma yaratan kimlik doğrulama süreci için MASAK, canlılık testi ile görüntülü görüşme arasındaki karmaşayı netleştirdi. Buna göre 13 Mart 2025 tarihinden itibaren kripto para borsalarına üye olmak isteyen herkes müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yapmadan hesap açamayacak.

Bu süreçte kullanıcılar tıpkı bankalarda olduğu gibi online görüşme sırasında kimliklerini gösterecek ve doğrulama adımlarını tamamlayacak. Böylece hesap açılışlarının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. 25 Aralık 2024 ile 13 Mart 2025 arasında canlılık testiyle üye olan kullanıcılar için ek bir zorunluluk bulunmuyor.

Ancak 13 Mart sonrasında açılacak tüm yeni hesaplarda görüntülü görüşme şartı kesinleşmiş olacak. MASAK, bu adımın kara para aklama ve yasa dışı işlemlere karşı daha güçlü bir denetim sağlayacağını vurguluyor. Özetle artık kripto borsalarına üye olmak isteyen herkes için süreç daha sıkı bir kimlik doğrulama gerektirecek.

Ek olarak, kripto varlık platformlarında şüpheli işlem bildirimleri, kara liste kontrolleri ve yüksek meblağlı transferlerde ek belge talebi gibi güvenlik önlemleri de devrede. Bu adımlar, kullanıcıların hesap güvenliğini artırırken yasa dışı fon hareketlerinin engellenmesini amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...