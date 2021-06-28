Banka Hesabına Yanlışlıkla 50 Milyar Dolar Yatırıldı

ABD'li bir adamın hesabına 50 milyar dolar yatırılınca şok geçirdi. Louisiana eyaletinde yaşayan bir çiftin banka hesabına yüklü miktarda nereden geldiği bilinmeyen bir para yatırıldı. 50 milyar dolar değerinde olan bu para aktarımı, banka tarafından kısa sürede çözüldü.

ABD'nin Louisiana eyaletinin Baton Rouge bölgesinde yaşayan bir çift, banka hesaplarına yanlışlıkla 50 milyar dolar yatırıldığını görünce şok oldu.

Hesabına 50 milyar dolar yatırılınca şok geçirdi

Darren James isimli şanslı adam yerel haberlere verdiği demeçte, eşinden tuhaf bir telefon aldığını ve bol sıfırlı bir paranın banka hesaplarına aktarıldığını bildirdiğini söyledi. James, olayı bildirmek ve fonların neden yatırıldığını öğrenmek için hemen bankayı aradı.

BR Proud'a yapılan açıklamada, "Sıfırların nasıl göründüğünü görmek çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim. Onu elimde tutmayacaktım. En şaşırtıcı olan şey, nereden geldiğini bile bilmiyoruz. O kadar parası olan kimseyi tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Banka hatayı düzeltme sürecine başladı, ancak 50 milyar doların neden yatırıldığını veya nereden geldiğini açıklamadı. Birkaç gün içinde para James'in hesabından geri alındı. Aile, büyük hatanın ekran görüntüsünü ise sosyal medyada paylaştı.

James, "Hepimizin asla mümkün olduğunu düşünmediğimiz bir hayata sahip olabileceği bu dünyada yeterince büyük insanlar var, bu yüzden 50 milyar dolarım olsaydı başkalarına dağıtırdım" ifadelerini kullandı.

ABD yasalarına göre, hatalı banka mevduatlarının alıcıları, parayı hesaplarında tutma hakkına sahip değil. Yani finansal kurum hatayı tespit ederse işlemi tersine çevirme hakkına sahip. Kendisine ait olmayan parayı harcayanlar ise cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Suçlamalar ABD eyaletlerinde değişiklik gösterse de genellikle kaybedilen malın çalınması olarak kabul ediliyor.

Benzer bir olay Şubat ayında Charles Schwab Corporation tarafından gerçekleştirilmişti. Louisiana'da polis memuru olan Kelyn Spadoni isimli kadının hesabına yanlışlıkla 1,2 milyon dolar yatırılmıştı. Jefferson Parish Şerif Ofisi'ne göre şirket, parayı bir gün sonra geri almaya çalıştı ancak bir kısmının kaybolduğunu keşfetti.

Yetkililer, Spadoni'nin parayı hızla başka bir hesaba aktardığını, bir kısmını araba ve ev satın almak için kullandığını söyledi. Bu hareketi, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlamalarıyla 7 Nisan'da tutuklanmasına yol açtı. Jefferson Parish Şerif Ofisi ise aynı gün bir sevk memuru olarak işine son verildiğini söyledi.