Hindistan, Ay'ın Ardından Şimdi de Güneş'e Gidiyor!

Chandrayaan-3 görevi kapsamında Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştiren Hindistan'ın uzay ajansı ISRO, bu sefer de çığır açan bir görevle Güneş'e araştırma uydusu göndermeyi planlıyor.

Aditya-L1 adı verilen bu yeni görev 2 Eylül'de Satish Dhawan Uzay Merkezi'ndeki gerçekleşecek fırlatmayla başlayacak. Hintçe'de "Güneş" anlamına gelen Aditya-L1, Güneş'i daha önce ulaşılamayan bir bakış açısıyla uzaydan gözlemlemeyi amaçlıyor.

Geleneksel Dünya tabanlı araçlar çeşitli Güneş radyasyonlarını tespit edemediği için bunları incelemek imkânsız hâle geliyor ancak Aditya-L1, Güneş ışınımlarını Dünya atmosferinin dışından gözlemleyerek bu sınırlamaları ortadan kaldıracak ve Güneş faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunacak.

Aditya-L1 Görevi Neleri Kapsıyor?

Uzay aracı eliptik yolculuğuna başlamadan önce Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilecek ve Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon km uzaklıkta bulunan Lagrange Noktası 1'e (L1) ulaşacak. Bu stratejik konum Güneş'in kesintisiz ve net bir şekilde görülmesini sağlayacak.

Aditya-L1, Güneş'i kapsamlı bir şekilde incelemek üzere tasarlanmış yedi özel faydalı yük ile donatıldı. Bu faydalı yükler elektromanyetik, parçacık ve manyetik alan detektörleri kullanarak fotosfer, kromosfer ve korona dâhil olmak üzere Güneş'in çeşitli katmanlarını araştıracak.

Görevin hedefleri arasında Güneş'in iyonize plazmasını incelemek, koronal kütle atımlarını (parçacıkların kütle atımları) izlemek ve Güneş patlamalarını analiz etmek yer alıyor.

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