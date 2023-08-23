Ay'ın Güney Kutbuna Tarihte İlk Kez İniş Gerçekleştirildi!

Hindistan'ın Chandrayaan-3 görevi, Rusya'nın Luna 25 uzay aracının aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden sadece birkaç gün sonra Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere yumuşak inişi başarıyla gerçekleştirmesiyle tamamlandı.

Hindistan artık Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke ve Ay'ın su buzu içerdiğine inanılan ve az keşfedilmiş bir bölgesi olan güney kutbuna başarıyla inen ilk ülke oldu.

Diğer üç ülke olan ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği, daha önce Ay'ın ekvatoruna yakın, uygun sıcaklıklara ve araziye sahip daha güvenli bir bölgeye ve güneş enerjisiyle çalışan aletleri şarj etmek için güvenilir güneş ışığının bulunduğu alana yumuşak bir iniş gerçekleştirmişti.

Ay'ın Güney Kutbu Neden Bu Kadar Önemli?

Buna karşılık Ay'ın güney kutbunun büyük bir kısmı sürekli olarak karanlıkta kalan derin kraterler ve havzalarla dolu ve NASA'ya göre bu bölgeler milyarlarca yıldır güneş ışığı görmemiş ve -334 Fahrenheit (-203 santigrat derece) kadar düşük sıcaklıklara maruz kalıyor.

Chandrayaan-3 uzay aracının 14 Temmuz'da Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılmasının ardından 5 Ağustos'ta Ay'ın yörüngesine girmesi 22 gün sürdü. 17 Ağustos'ta, Ay zemin aracı olan Pragyan'ı taşıyan Vikram iniş aracı, bugünkü yumuşak inişe hazırlık olarak itici modülünden başarıyla ayrıldı.

Chandrayaan-3 görevinin bir sonraki aşaması, Pragyan'ın bir Ay günü (yaklaşık 14 Dünya günü) boyunca yerel çevreyi incelemek ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere konuşlandırılmasını içerecek. Bunlar arasında Ay yüzeyinin element bileşimini belirlemek için X-ışını spektrometresi kullanmak da yer alıyor.

Peki siz bu tarihi görev hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.