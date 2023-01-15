Hindistan Kripto Paraları Yasaklamak İstiyor

Nüfus açısından dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Hindistan, teknoloji anlamında da dünyadaki lider ülkelerden biri olarak görülüyor. Indiatoday'in açıkladığı verilere göre 2022 yazı itibarıyla ülkede 115 milyondan fazla kripto para yatırımcısı bulunuyor. Ancak yakın zamanda Hindistan Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar bu durumu değiştirebilir.

Kripto paralar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Shaktikanta Das, kripto ticaretinin kumardan farksız olduğunu belirterek yasaklanması gerektiğini savundu. Hindistan kripto paralara karşı savaş açmış gibi görünüyor.

Hindistan'da Yaşayanlar Kripto Borsalarını Etkileyebilir Mi?

Günümüzde bazı ülkeler kripto paralara yeşil ışık yakarken bazıları da yasaklanması gerektiğini savunuyor. Dünyada kripto ticareti ve madenciliğinin yoğun olduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da geçtiğimiz sene kripto ticaretini kısıtlamak adına getirilen vergiler, 3,85 milyar dolarlık kayba yol açmıştı.

Kripto paraların kumar ile birebir aynı olduğunu belirten Das, ülkede kumar oynamanın yasak olduğu gibi kripto para ticaretinin de yasak olması gerektiğini savundu. Das'a göre kripto ticaretinin artması mali krize sebep olacağı gibi ABD dolarının Hindistan rupisi üstündeki etkisini de artıracak.

Hindistan'ın kripto paralar karşısında aldığı tavırın borsaları nasıl etkileyeceği ise henüz belirsiz.