Salonunuzun Duvarını Kaplayacak Bu Televizyonun Fiyatı Tam 700 Bin TL

Hisense, ilk defa CES 2024'te gösterdiği 110 inç boyutundaki ULED X Mini LED TV modelini satışa sundu. Sunduğu dev ekran, üst düzey özellikler, gözünüzü kör edecek düzeyde parlaklık ve OLED'i kıskandıracak kadar çok karartma noktasına sahip premium televizyon modelinin fiyatı ise 20 bin dolar yani yaklaşık 700 bin TL olarak belirlendi. İşte detaylar!

Hisense'in Devasa ULED X Mini LED TV'si Satışa Çıktı

Eğer yakın zamanda yeni bir televizyon almak için araştırma yaptıysanız seçeneklerin neredeyse sonsuz olduğunu fark etmişsinizdir. Aynı markaya ait birbirinin aynısı gibi görünen sadece model numaraları farklı olan onlarca model var. Ancak tüm bu kargaşadan uzak durmak ve en iyisini almak istiyorum diyorsanız, Hisense'in tam size göre 110 inç boyutunda ULED X Mini LED TV'si var.

Hisense 110 inç ULED X Mini LED TV modeli ilk defa Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te karşımıza çıkmıştı. Özünde Mini LED teknolojisinn gelişmiş versiyonunu kulllanan ve bu sayede 40.000'in üzerinde karartma bölgesi sunan bu televizyon neredeyse her alanda rakiplerine fark atıyor.

Söz konusu karartma bölgeleri sayesinde OLED kadar iyi kontrast ve siyahlar sunarken, pikseller arasındaki ışık sızmaları ise neredeyse sıfıra yakın. 4K çözünürlük (3840 x 2160) ve 120Hz yenileme hızına (144Hz VRR) sahip olan panelin boyutu ise tam olarak 110 inç. Bu da eğer bu TV'yi alırsanız muhtemelen odanızın duvarını tamamen kaplayacağı anlamına geliyor.

Hisense ULED X Mini LED TV, oyun meraklılarını da unutmuyor. Dört adet HDMI 2.1 portu, Game Mode Pro modu ve AMD FreeSync Premium Pro teknolojisiyle yüksek kare hızlı oyun deneyimi sunuyor. 102W gücünde 4.2.2 surround ses sistemiyle gelen model, Dolby Atmos ve DTS desteğiyle de etkileyici bir ses performansı sağlıyor.

Elbette ki son zamanların vazgeçilmez trendi yapay zeka bu TV'de de karşımıza çıkıyor. Televizyonlarda adeta görüntü ve ses kalitesini iyileştiren yapay zeka, klasikleşmiş içeriklerde oldukça büyük bir fark yaratıyor. Hisense, bu işlevi de sorunsuz gerçekleştirebilmek için bu modelde kendi geliştridiği Hi-View AI Engine X işlemci kullanıyor.

Bu yapay zeka destekli CPU, gerçek zamanlı görüntü ayarları yaparak netlik ve renk doğruluğunu optimize ediyor. Elbette ki tüm bu özellikler ve fazlası ucuz değil. Şimdilik Kuzey Amerika ve İngiltere'de satılan Hisense ULED X Mini LED TV, 20 bin dolar fiyat etiketine sahip. Bu da güncel kur ile 680 bin TL ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeterince paranız olsa bu televizyonu tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.