Sevilen Hitman Oyununda İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Steam gizlilik ve suikast oyunlarını sevenleri memnun edecek yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda Hitman: Absolution'un fiyatında kayda değer bir indirim söz konusu. Peki oyuncular yapımı ne zamana kadar indirimli fiyattan satın alabilecek? İşte merak edilen detaylar!

Hitman: Absolution Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam kısa bir süre önce Hitman: Absolution için yüzde 90 oranında büyük bir indirim yaptı. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketi 10,49 dolardan (483 TL) 1,04 dolara (47 TL) kadar düştü. Söz konusu indirimin 15 Haziran'a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Ek olarak oyunda Türkçe arayüz desteğinin olduğunu da belirtelim.

Hitman: Absolution PlayStation'da Kaç TL?

Hitman: Absolution PlayStation'da direkt olarak bu isimle satılmıyor. Bunun yerine Hitman: Blood Money ve Hitman: Absolution'u bünyesinde barındıran Hitman HD Enhanced Collection'u satın alabilirsiniz. Bu paketin fiyatı 2.579 TL. Yani şu an için platformda bir indirim söz konusu değil.

Hitman: Absolution Xbox'ta Kaç TL?

Hitman: Absolution şu an için Xbox'ta indirime girmese de fiyatı bir hayli düşük diyebiliriz. Zira oyuncular an itibariyle yapımını Xbox 360 versiyonunu 64 TL gibi uygun bir fiyattan satın alabiliyorlar.

Hitman: Absolution Nasıl Bir Oyun?

2012'de piyasaya sürülen Hitman: Absolution gizlilik ve suikast temalı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu diyebiliriz. Yapımda serinin diğer oyunlarından da tanıdığımız Ajan 47'yi kontrol ediyoruz. Yine benzer şekilde gizlilikle ilerleyip hedeflerinizi etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Ancak bunu yaparken açığa çıkmamanız çok önemli. Aksi takdirde göreviniz başarısız olacaktır.

Hitman: Absolution Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7

Windows Vista / Windows 7 İşlemci: Çift çekirdek

Çift çekirdek Depolama: 24 GB

24 GB RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NV8600 512 MB VRAM, veya AMD eş değer bir ekran kartı

NV8600 512 MB VRAM, veya AMD eş değer bir ekran kartı DirectX: 10

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i7 / AMD Athlon II X4

Intel Core i7 / AMD Athlon II X4 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5770 DirectX: 11

11 Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hitman serisinin neredeyse tüm oyunlarını oynadım. Bu nedenle seriye fazlasıyla hakimim diyebilirim. Hitman: Absolution da gerçekten severek oynadığım oyunlardan birisi. Şahsi önerim, hazır indirimdeyken 47 TL gibi bir fiyata satın almanız. Şu an oynayamasanız bile boş bir vaktinizde deneyebilirsiniz.