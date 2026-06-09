3.320 TL'lik Dev İndirim: EA Sports FC 26'nın Fiyatı Aşırı Düştü

Futbol oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmaycak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında EA SPORTS FC 26'nın Dünyanın Oyunu sürümü indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, başarılı futbol oyunu FC 26 kaç TL oldu?

EA SPORTS FC 26'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de EA SPORTS FC 26'nın Dünyanın Oyunu sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26'nın Dünyanın Oyunu sürümü 89.99 dolar (4 bin 150 TL) yerine 18 dolar (830 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz EA SPORTS FC 26 satın alma fırsatı sunan kampanya 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Dünyanın Oyunu sürümü Xbox mağazasında da indirime girdi. Bu sürüm Xbox mağazasında kampanya kapsamında 4 bin 999 TL yerine 1.249,75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. PlayStation mağazasında ise herhangi bir kampanya mevcut değil. Bu sürüm PlayStation mağazasında 4 bin 999 TL'ye satılıyor.

Söz konusu sürümde oyunun yanı sıra 3.000 sezon puanı, Altın İlk XI Paket ve Üç Oyuncu Seçimi yer alıyor. Altın İlk XI Paket'te bir kaleci, dört defans, üç orta saha ve üç hücum oyuncusundan oluşan en az 84 reytingli Nadir Altın Oyuncu ögeleri mevcut. Bu pakette en az bir adet 86+ reytingli bir oyuncunun yer aldığı belirtiliyor.

EA SPORTS FC 26 Fragmanı

EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?

Electronic Arts tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 26, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyunda Türkçe spiker desteği de bulunuyor. Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener yer alıyor. Çevrim içi mod sayesinde ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla ister arkadaşımızla mücadele debiliyoruz.

Mevcut bir teknik direktör veya bir futbolcu seçip kariyer yapabiliyoruz. Bu arada bir teknik direktör veya futbolcu oluşturma imkânına da sahibiz. Oyunda FC serisinin en popüler modlarından biri olan Ultimate Team de yer alıyor. Bu modlar, oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmemizi sağlıyor.

EA SPORTS FC 26'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-Bit

/ 64-Bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti

AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA SPORTS FC 26'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-Bit

Windows 10 / Windows 11 64-Bit İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660

AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA SPORTS FC 26 Kaç GB?

EA SPORTS FC 26'nın yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece boş alanın kolayca artması sağlanıyor.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını seven biri olarak EA SPORTS FC 26'yı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun bence Türkçe spiker desteği, etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi nedeniyle en iyi futbol oyunlarından biri. Oyundaki çevrim içi mod sayesinde ister diğer oyuncularla ister arkadaşlarımızla mücadele edebiliyoruz. Bu da oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.