Nokia Tarihe Karışıyor: HMD Atlas'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Nokia, 3310 ve 6600 gibi çok sayıda modelle bir dönemin en büyük telefon üreticisi olsa da 2024 itibariyle unutulmaya yüz tutmuş bir firma. Özellikle 2010'da başlayan Android dönüşümüne ayak uydurmakta zorlanan marka kısa süre içinde pazar payının neredeyse tamamını kaybetti.

2014'te HMD Global'in çatısı altına giren şirket için işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. Zira HMD Global özellikle son dönemde Nokia'dan ziyade kendi markasının ön plana çıkararak telefon pazarındaki çalışmalarına ağırlık verdi. Üreticinin yakında piyasaya süreceği HMD Atlas modelinin özellikleri ortaya çıktı.

HMD Atlas Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen ''@smashx_6'' isimli X kullanıcısı yaklaşan H MD Atlas modelinin özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,64 inç IPS LCD bir ekrana sahip olacak.

HMD Atlas

- IPS LCD 6.64" FHD+, 120Hz

- SD4Gen2 SoC

- 48MP f/1.8 PDAF + 5MP UW + Depth

- 16MP Selfie

- 8GB/128GB

- 5,500mAh, QC 4.0+

- 5G Connect, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, Micro SD, Side FPS, 3.5mm jack etc.

- 163 × 75 × 8.75mm. | 210grams

$239.99 | Olive Green pic.twitter.com/iRIjtirbOf — HMD_MEME'S (@smashx_60) June 8, 2024

Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla bulunacak.

Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 Megapiksel ana, 5 Megapiksel ultra geniş ve henüz çözünürlüğü belli olmayan bir derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

Akıllı telefonda Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen 5500 mAh'lik bir batarya yer alacak. Bununla birlikte 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi bağlantı özelliklerini de destekleyeceğini belirtelim. Dahası, daha fazla depolama isteyen kullanıcılar için microSD kart yuvası da mevcut olacak.

Kaynak ayrıca HMD Atlas modelinin 163 x 75 x 8,75 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olacağını söylüyor. Henüz lansman tarihi belli olmayan cihazın fiyat etiketi ise 239,99 dolar olacak.