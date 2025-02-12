Nokia'yı Öldüren HMD, Android Go ile Çalışan Uygun Fiyatlı Telefonunu Tanıttı

Son birkaç yıldır lisans haklarını aldığı Nokia markası ile akıllı telefon pazarında varlık gösteren HMD, sonunda pes etti. Nokia isminin ağırlığını kaybettiğini ve daha fazla sürünmeden tarihin tozlu sayfalarında yerini alması gerektiğini düşünen şirket, bunun yerine kendi markası ile yola devam etme kararı aldı. Şirketin bu doğrultudaki ilk hamlesi ise HMD Aura² oldu. Uygun fiyatı ve Android Go işletim sistemi ile dikkat çeken telefon sessiz sedasız tanıtıldı.

HMD Aura² Özellikleri ve Fiyatı

Bir süre önce Arc isimli bir model ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise Aura² isimli uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. HMD Aura², 6.52 inç boyuta 576x1280 piksel çözünürlüğe ve 460 nit parlaklığa sahip bir ekran ile geliyor. Söz konusu ekran artık sıkça rastladığımız OLED ve AMOLED paneller gibi başarılı olmasa telefonun fiytaına göre "yeterli" bir performans sunuyor.

Cihaz gücünü ise Unisoc SC9863A isimli işlemciden alıyor. Söz konusu işlemciyi daha önce Reeder P13 Blue Max ve General Mobile GM 21 gibi yerli modellerde de görmüştük. Yine de Unisoc SC9863A'nın temel seviyede bir işlemci olduğunu ve sadece günlük işler için ideal olduğunu vurgulamakta fayda var.

Buna ek olarak HMD Aura², 4GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip. Bataryası ise 5.000 mAh kapasiteye sahip ve 10W hızla şarj oluyor. Kamera tarafında ikili bir dizilime sahip gibi dursa da arkada 13 Megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir lens bizleri karşılarken, ön tarafta ise 5 Megapiksel özçekim kamerası mevcut.

İşletim sistemi ise Android'in çok daha hafif bir sürümü olan Android 14 Go sürümü. Elbette ki bu düşük ve heyecan uyandırmayan teknik özellikler, uygun fiyatı da beraberinde getiriyor. Şimdilik sadece Avusturalya'da satışta olan HMD Aura², yaklaşık 106 dolar fiyat etiketine sahip. Yani vergisiz haliyle yaklaşık 3800 TL.

Ne yazık ki günümüzde bu paraya Türkiye'de sadece oyun satın alınabiliyor. Peki siz HMD Aura² özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.