Xiaomi 15'den Küresel Pazar İçin Üzücü Haber Geldi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bir yandan yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modelini piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da geçtiğimiz aylarda anatavanın da satışa sunduğu Xiaomi 15 modelini küresel pazara getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Ancak son gelen haberler, Xiaomi 15'in küresel versiyonunu bekleyen kişilerin heyecanını kursağında bırakabilir. Zira yeni telefonun, Çin'de tanıtılan versiyona kıyasla daha mütevazi özelliklere sahip olacağı öne sürülüyor.

Xiaomi 15'in Küresel Versiyonu, Orijinalinden Daha Düşük Özelliklerle Gelecek

Sektörel kaynaklardan aktarılan yeni bilgilere göre, Xiaomi 15'in merakla beklenen küresel versiyonu Mart ayının ilk haftasında düzenlenecek olan MWC 2025 teknoloji furarında ilk kez sergilenecek. Ancak yeni cihaz, umut edilenin aksine anavatanında piyasaya sürülen ilk versiyona kıyasla daha mütevazi özelliklerle beraber gelecek.

İddialara göre cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar bellek seçeneklerine sahip olan Çin'e özel versiyondan farklı olarak 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanına sahip olacak. Bununla birlikte gloval versiyon, Çin'de sunulan bazı renk seçeneklerinden de mahrum kalacak. Yeni cihaz, yalnızca yeşil, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle küresel pazara ayak basacak.

Öte yandan global pazara sunulacak Xiaomi 15'in diğer alanlarda Çin versiyonuyla aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Buna göre yeni telefon, 6.36 inç'lik LTPO OLED bir ekranla birlikte gelecek ve Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak. 50 MP çözünürlüklü üç arka kameraya sahip olacak cihaz, 5400 mAh kapasiteli bir bataryayı da bünyesinde barındıracak.

Xiaomi 15 Küresel Pazar Fiyatı

Sözünü ettiğimiz gibi, Xiaomi 15'in 3-6 Mart tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak MWC 2025 fuarında resmi olarak tanıtılacağı ve takibinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Aktarılanlara göre cihazın 512 GB'lık versiyonu Avrupa'da 1099 euro karşılığında satın alınabilecek.

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