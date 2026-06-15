120Hz AMOLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! 8 GB RAM'e Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber HMD C2P'nin özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

HMD C2P'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre HMD C2P'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde HMD logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Telefon kırmızı ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

HMD C2P'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1500 nit

1500 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP üçüncü kamera

64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

HMD C2P'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

HMD'nin yeni telefonunda Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile için düşük ayarlarda, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.

Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemcilerin 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalıştığını da belirtelim. İşlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor.

HMD C2P'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD C2P, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1500 nit parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edildiğini belirtelim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

1500 nit, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu, film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada HMD Vibe 2'de 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

HMD C2P'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 0.3 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 2'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

HMD C2P'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. C2P ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Vibe 2'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

HMD C2P Ne Zaman Tanıtılacak?

C2P'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Vibe 2, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

HMD C2P Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C2P'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. HMD C2P'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD C2P'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD C2P'nin 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 10 bin 749 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

HMD C2P'nin tasarımını beğendim. Telefonun yalnızca tasarımı değil aynı zamanda özellikleri de dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Cihazın ayrıca uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra çok canlı renklere sahip AMOLED ekranın da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.