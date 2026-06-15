OnePlus'tan Yeni Telefon Geliyor! Bütçe Dostu Olacak

OnePlus, N6 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Duyuru ile birlikte N6'nın tanıtım tarihi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon çok yakında tanıtılacak. Telefon ayrıca iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Peki, OnePlus'ın N serisinin ilk modeli ne zaman tanıtılacak?

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus N6, 30 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Nord 6, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OnePlus N6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. OnePlus'ın Nord 6 modelinde de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti.

OnePlus N6'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Çok şık bir görünüme sahip olan OnePlus N6, koyu yeşil ve açık yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Nord 6'da gri, açık yeşil ve siyah renk seçenekleri tercih edilmişti. OnePlus Nord CE 6'da gri, siyah ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

OnePlus N6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus N6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus N6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus N6'nın 211 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 765 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'd satışa sunulursa 19 bin TL civarında olabilir. OnePlus N6'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus N6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus N6'da 120Hz veya daha yüksek bir yenileme hızı görebiliriz. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Yeni model, AMOLED ekran üzerinde 1800 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada 1800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

OnePlus N6'nın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renkler, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.