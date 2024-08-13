HMD Hyper Özellikleri Lansman Öncesinde Sızdırıldı!

Nokia akıllı telefonları tekrar canlandıran HMD'nin kendi markasını taşıyan telefonları piyasaya sürmeye karar verdiğini aylar öncesinden sizlere duyurmuştuk. 18 Temmuz günü tanıtılan HMD Skyline ile bu konuda büyük bir adım atılırken, yakın zamanda tanıtılması beklenen bir diğer model: HMD Hyper özellikleri sızdırıldı.

HMD Hyper Özellikleri Nasıl Olacak?

Lumia'dan ilham alan tasarımı ile geçen hafta ortaya çıkan HMD Hyper gücünü Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1'den alacak. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli işlemci, Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Maksimum çalışma frekansı 2.2 GHz'e ulaşabilirken, Adreno 710 GPU'ya sahip.

Ekran boyutu henüz bilinmiyor fakat OLED panelin Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan telefon, microSD kart yuvası ile hafızayı artırmanıza imkan tanıyacak.

50 Megapiksel çözünürlüğündeki OIS'li ana kameraya 13 Megapiksel + 8 Megapiksel kameranın eşlik etmesi beklenirken, ön tarafta da 50 Megapiksel sensör yer alacak. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, 4700 mAh bataryadan beslenecek.