Efsanevi Markaya Veda: HMD, Bünyesinde Bulunan Nokia Telefon Satışlarını Durdurma Kararı Aldı!



Geçtiğimiz yıllarda Nokia ismi altında birçok akıllı telefon satışa sunan HMD Global, bu alanda oldukça ilginç bir karar aldı. Şirket, bünyesinde bulundurduğu Nokia telefonların satışlarını durdurmayı hedefliyor. Detaylar haberde.

HMD Global, Nokia Yerine Kendi İsmini Taşıyan Akıllı Telefonlar Üretecek

Bilmeyenler için, bir zamanlar cep telefonu dünyasının lideri konumundaki Nokia, 2010’lu yıllarda başlayan akıllı telefon furyasına yarışa dahil olamamış ve pazardan çekilmişti. Daha sonrasında firma, isim haklarıyla beraber HMD Global firması tarafından satın alınmış ve bu firmanın çatısı altında akıllı telefon üretimine devam etmişti. Şimdi ise HMD Global'in artık Nokia ismi altında telefon satışı yapmayı bırakacağı konuşuluyor.

Akıllı telefon pazarında stratejik bir değişikliğe giden HMD Global, geçtiğimiz aylardan itibaren daha öncesinde Nokia ismi altında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modellerini kendi ismiyle satışa sunmaya başladı. Şirket, kısa bir süre önce ise bazı ülkelerde Nokia telefon satışlarını durdurdu. An itibariyle HMD’nin Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya sitelerinde Nokia isimli akıllı telefon satışları gerçekleştirilmiyor.

Öte yandan Firmanın Finlandiya ve Filipinler sitelerinde ise Nokia telefon satışları devam ediyor. Bununla birlikte şirket hala birçok pazarda Nokia altında tuşlu telefon satışlarına devam ediyor. Zira iddialara göre firma, Nokia markasını tamamen terk etmek yerine yeni nesil akıllı telefonlarında kendi ismini, cep telefonları modellerinde ise Nokia'nın popülerliğini kullanmayı hedefliyor.

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