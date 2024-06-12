Nokia için Yolun Sonu Geliyor: HMD Ridge 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Bir dönemin en büyük telefon üreticilerinden Nokia'nın ismi 2024 itibariyle sektörde çok da fazla telaffuz edilmiyor. Düşüşü 2010'daki Android dönüşümüyle başlayan firma en son 2014'te HMD Global'in çatısı altına girdi ve birkaç sene boyunca amiral gemisi olmasa da giriş ve orta segment cihazlarıyla karşımıza çıktı.

Son dönemde tek tük akıllı telefon duyurusu yapan Nokia için işler son dönemde de yolunda gitmiyor. Zira çatı şirket HMD Global artık sektörde kendi markasını daha fazla öne çıkarmaya başladı. Bu kapsamda yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen HMD Ridge 5G'nin özellikleri ortaya çıktı.

HMD Ridge 5G Özellikleri Ortaya Çıktı

HMD Ridge, iki kamerası ve bir LED flaş ünitesini barındıran dikdörtgen kamera kurulumuyla şirketin bir diğer modeli HMD Atlas'a benzer bir tasarıma sahip. Bununla birlikte ön tarafta sektör standartlarına göre biraz daha kalın çerçevelerle gelecek.

HMD Ridge

- IPS LCD 6.64" FHD+, 90Hz Corning GG3

- SD480+ 5G 6nm. | Adreno 619

- 50MP Main / 8MP Selfie

- 4, 6, 8GB RAM | 128, 256GB Storage

- 5,000mAh battery

- Front, Back GG3 | Plastic frame pic.twitter.com/SXRaZX8Wd5 — HMD_MEME'S (@smashx_60) June 11, 2024

Cihazda FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6,4 inçlik bir panel bizleri karşılayacak. Gorilla Glass 3 teknolojisine korunan bu ekranın delikli bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca, 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapacak.

Üründe kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 480+ olacak. 8 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkması beklenen telefonun ne zaman tanıtılacağıysa şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre önümüzdeki birkaç ay içerisinde bazı sürprizler olabilir.