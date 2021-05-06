Hobbitler Araştırıldı: Diğer Irkları Yok Etmediler!

Günümüzde yaygın olan görüşe göre insanların henüz keşfedilmemiş alanlara yerleşimi, çoğu durumda habitat kaybı ve diğer türlerin yok olması ile sonuçlanıyor. Öte taraftan bu durum, Hobbitler de dahil olmak üzere eski insan ırkları için geçerli olmayabilir.

Eski İnsanlar Çevresi ile Uyumlu Yaşıyordu!

PNAS isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dünyanın dört bir yanından elde edilen kanıtlar incelendi. Bu kapsamda Hobbitler olarak da bilinen Homo floresiensisler de dahil olmak üzere eski insan ırklarının, adadaki hayvanların neslini tükettiği görüşü çürütüldü.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ross MacPhee, eski insan ırklarının doğaya zarar vermediğini ve aksine tıpkı doğadaki diğer türler gibi çevresi ile uyumlu bir şekilde yaşayabildiğini vurguladı: "Kanıtlar tekrar ve tekrar gösteriyor ki eski versiyonlarımız, kolonize ettikleri adalarda yok olma olaylarını artırmadı."

Araştırma kapsamında özellikle Hobbitlerin yaşadığı Flores adası baz alındı. Bir metrelik boyları nedeni ile isimlerini ünlü kitap serisindeki kurgusal karakterlerden alan Homo floresiensisler, diğer türlerle uyumlu yaşamak konusunda en iyi insan tipi olarak kabul ediliyor. Aynı durum Sardunya'da yaşamış olan homininler için de geçerli idi.

Öte taraftan Homo sapiens olarak isimlendirilen modern insanlar, bu genellemenin dışında kalıyor. Yaklaşık olarak on üç bin yıl önce Kaliforniya'daki Kanal Adaları'na ulaşan modern insanlar, bu süreçte çevrede yaşayan pek çok türün yok olmasına neden oldu.

Modern insanların neden olduğu yok olmaların en bariz örnekleri arasında mamutlar (Mammuthus columbia), cüce mamutlar (Mammuthus exilis), tarla fareleri (Microtus migulensis), dev geyikler (Megaloceros giganteus), lemningler (Dicrostonyx tarquatus), leylekler (Leptoptilos robustus) ve çok daha fazla tür yer alıyor.

MacPhee, konu hakkında yaptığı açıklamaların devamında "İnsanlar, son birkaç yüz yıl içerisindeki yüzlerce türün kayıbından doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlular. Öte taraftan bu izler, zamanda geriye doğru gittikçe silikleşiyor." ifadelerini kullandı.